同美斯好夾 皇馬擔心麥巴比唔捨得走

皇馬一直打住如意算盤，等出年夏天基利安麥巴比同巴黎聖日耳門約滿，可以免費簽入該位法國前鋒，但事件可能有變，西班牙傳媒報道，皇馬愈嚟愈擔心計劃失敗，主要原因係麥巴比同美斯開始建立默契，令佢留隊續約。

上仗歐聯賽事，聖日耳門在落後1比2劣勢下反勝RB萊比錫，美斯同麥巴比配合絲絲入扣，展示球王級合作嘅威力，兩人開始建立默契，此事對皇馬嚟講係壞消息，皇馬季初出價1.8億歐元天價收購麥巴比，但聖日耳門不為所動，本來皇馬都唔急，因為麥巴比合約只餘1年，明夏回復自由身將可免費簽佢，但依家唔到佢哋唔驚。

早前《隊報》發布麥巴比專訪，講到今夏曾向會方申請離隊，但唔成功，後來美斯加盟，麥巴比亦冇再提離隊嘅事，似乎會重新考慮同聖日耳門續約。

另方面，麥巴比阿媽與聖日耳門總監見面，佢建議阿仔等埋2024巴黎奧運先走，如果麥巴比聽阿媽話，皇馬就要等多3年。

除咗上述因素，巴塞隆拿亦搞搞震，《阿斯報》報道，巴塞為阻止皇馬簽入麥巴比，打算加入競逐行列，向麥巴比提供9000萬歐元簽字費，傳媒認為巴塞根本冇錢，麥巴比加盟巴塞機會不大，但就有抬價作用，令皇馬簽入麥巴比過程中要付出更高代價。