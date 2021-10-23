李卓耀力挫周天成　闖丹麥公開賽4強

香港羽毛球「二哥」李卓耀今日（23日）在丹麥公開賽，與世界排名第4、中華台北好手周天成激鬥78分鐘，終以21：16、19：21、21：19，總局數2：1獲勝，首度殺進世界巡迴賽 超級1000賽事4強。這個25歲的球手，將與安賽龍或李梓嘉爭奪決賽席位。

世界排名17位的李卓耀，今屆賽事表現出色，先擊敗為印尼捧走湯姆斯盃的胡斯達維圖，再力壓師兄伍家朗，闖進8強，硬撼4號種子、中華台北的周天成。雙方曾3度交手，李卓耀錄得1勝2負，包括去年印尼大師賽首圈「爆冷」直落兩局獲勝。

相隔21個月再度碰頭，李卓耀掌握主導權，一度拉開12：5，雖然對手頻頻搶攻，追近到2分差距，但他連取5分，「由頭帶到尾」以21：16先下一城。第2局初段，李卓耀佔據優勢，但周天成連取4分，一口氣反超前。港將未有放棄，曾追平15：15，惜未能乘勢追擊，以19：21飲恨。

來到決勝局，李卓耀依舊先聲奪人，連取4分，後段更拉開到17：10。不過周天成開啟「追分模式」，不僅主動搶分，更迫使港將失誤，扳成18：18平手。幸好李卓耀穩住陣腳，終以21：19、總局數2：1獲勝，殺進4強，將與安賽龍和李梓嘉的勝方，爭奪決賽席位。