天才中場1傳1射　阿仙奴擊敗維拉

周六(23日)凌晨英超獨腳戲，阿仙奴21歲中場新星伊美路維大發神威，貢獻1次助攻及射入1球，協助兵工廠主場以3比1擊敗阿士東維拉，打破連續2場英超和波悶局。阿仙奴今場多達22次射門，其中9次中目標，踢出高峰時期嘅華麗足球。

阿仙奴一開波就搶攻，奧巴美揚曾於8分鐘射入網，但因為隊友拿卡錫迪犯規在先，被判入球無效，跟住仲有中場湯馬士柏迪射門中楣彈出。

阿仙奴踢到23分鐘打開紀錄，伊美路維開出角球，湯馬士柏迪頂入，呢位加納國腳加盟兵工廠以來，第40次上陣終於取得首個入球。

上半場補時階段，拿卡錫迪博到12碼，奧巴美揚主射雖然被維拉門將達米安馬天尼斯撲出，但佢立即上前補射入網。

換邊之後冇耐，伊美路維單刀為阿仙奴射成3比0，呢位英格蘭天才中場賽後當選為今場最佳球員，至於阿士東維拉只能喺82分鐘靠後備上陣嘅積及藍斯入波破蛋。

阿仙奴近7場比賽取得5勝2和，今場大踢進攻足球，有9次射門中目標，更加係阿迪達執教兵工廠2年以來，單場英超射中目標第2多嘅比賽。阿仙奴季初曾因為成績差劣，阿迪達一度面臨被炒，依家總算雨過天晴。