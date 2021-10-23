香港隊　U23屢失良機　亞盃外首仗2比4失利

香港隊U23周六（23日）假日本J-Village訓練基地，出戰「U23亞洲盃」K組外圍賽。港隊首仗對柬埔寨，在前場多次錯失入球機會之下，以2比4敗陣而回，結果無疑令人大跌眼鏡。

港隊U23首仗派出陳晉一、奧利華組成中場，前線由朱偉鈞、潘沛軒、林樂勤攻堅。受制於對方早段高壓逼搶，港隊一度陷入捱打，柬埔寨10號球員接應過頭波，繞過張俊軒身後第一時間施射高出。

港隊熱身過後頻頻創造攻門。13分鐘林樂勤接應陳晉一妙傳起腳，被對方門將托走；余在言落底傳中，朱偉鈞佯攻，造就林衍廷後上撞射，可惜只告中楣彈出。柬埔寨球員速度較港隊勝一籌，9號前鋒40分鐘左路爆過張俊軒，壓入禁區熨射入網，港隊半場落後0比1。

換邊後，港隊先後獲得兩個黃金機會，惟不論林衍廷的門前剷射，抑或林樂勤的頭槌攻門，都未能夠扳成平手。55分鐘更被9號球員單刀射入。港隊失第2球後兵敗如山倒，2分鐘後再失一球，13號球員之後更射入世界波，柬埔寨一度領先到4球。

港隊及後先後換入袁世傑和亞歷斯祖等後備兵，前者81分鐘傳中，造就林樂勤頭槌破蛋。補時2分鐘陳晉一禁區內博到12碼，林樂勤操刀再度追近，但仍然為時已晚，港隊首仗失利，以2比4落敗，出線機會渺茫。