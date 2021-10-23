車路士2位射手受傷　今晚靠邊位入波呢？

周六(23日)晚英超頭場，1哥車路士主場迎戰榜尾諾域治。兩軍排名雖差天共地，但車仔一對箭頭盧卡古同迪姆華拿齊齊因傷倦勤，諾域治客場出擊必定玩死守，2.5球入球細更值博。(Now 621及611周六晚7時30分直播)

諾域治遇強必龜縮

榜首車路士近況略見回落，近3場聯賽錄2勝1負，其中贏修咸頓3比1之役係人多蝦人少，上輪險勝賓福特全靠門將艾度亞文迪屢救險球，否則3分難保。儘管周中歐聯大炒馬模4比0，但對手太弱唔作得準。今季回巢嘅箭頭盧卡古，各項賽事連續7仗食白果，仲喺對馬模嗰場波，同另一前鋒迪姆華拿齊齊傷出，今仗肯定缺陣，車仔攻力難免受影響。

「金絲雀」諾域治升班後表現差強人意，開咧8仗聯賽仍未贏過，入得兩粒咁大把，攻力之差曳絕英超。不過佢哋亦有自知之明，惟有先做好防守，單計近5場聯賽雖只得2和3負，但其中4場開2球或以下，包括近兩仗先後悶和般尼及白禮頓，今仗造訪車仔勢必龜縮，只求輸少當贏，2.5球入球細捧得過。

直播表

周六2:00pm 日乙 磐田山葉 Vs FC愛媛

有線661、601台

周六7:30pm 英超 車路士 Vs 諾域治

Now 621、611

周六7:30pm 英冠 卡迪夫城 Vs 米杜士堡

有線662、602台

周六8:00pm 西甲 華倫西亞 Vs 馬略卡

Now 632

周六9:00pm 意甲 沙蘭力坦拿 Vs 安玻里

Now 638

周六9:30pm 德甲 拜仁慕尼黑 Vs 賀芬咸

香港國際財經台、有線661、601台

周六10:00pm 英超 列斯聯 Vs 狼隊

Now 621

周六10:00pm 英超 愛華頓 Vs 屈福特

Now 622

周六10:00pm 英超 水晶宮 Vs 紐卡素

Now 623

周六10:00pm 英超 修咸頓 Vs 般尼

Now 624

周六10:00pm 英冠 高雲地利 Vs 打比郡

有線662、602台

周六10:15pm 西甲 卡迪斯 Vs 艾拉維斯

Now 632

周六11:00pm 法甲 南特 Vs 克萊蒙特

Now 639

周日凌晨零時 意甲 薩斯索羅 Vs 威尼斯

Now 638

周日0:30am 英超 白禮頓 Vs 曼城

Now 621

周日0:30am 西甲 艾爾切 Vs 愛斯賓奴

Now 632

周日2:45am 意甲 博洛尼亞 Vs AC米蘭

Now 638

周日3:00am 西甲 畢爾包 Vs 維拉利爾

Now 632

周日3:00am 法甲 里爾 Vs 比斯特

Now 639

周日7:30am 美職 紐約城 Vs 華盛頓聯隊

Now 638

周日8:00am 美職 國際邁亞密 Vs FC辛辛那提

Now 639

周日10:00am 美職 洛杉磯銀河 Vs FC達拉斯

Now 638

周日10:00am 美職 聖荷西地震 Vs 溫哥華白帽

Now 639