高級組銀牌爆「紅綠大戰」！南華鬥滿貫爭勝方出線

球迷引頸以待的「紅綠大戰」周二(26日)爆發！高級組銀牌男籃賽勝方決賽將由南華對滿貫，因早前颱風吹襲而延期。這是兩軍自2019年甲一聯賽總決賽後，相隔27個月再度碰頭，單是這份期待已叫座力十足，加上兩大奪標熱門旗下球星位位獨當一面，其中蔡再懃及梁兆華這對昔戰友，由「大專盃理大孖寶」打到甲一及港隊，隨着阿懃今季轉會滿貫，如今各為其主，首次變成競爭對手成為賽事焦點。on.cc東網將直播這場話題大戰！

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本仗賽事獲得南華籃球隊及滿貫籃球隊全力贊助，聯合呈獻直播。因此球迷亦可透過雙方球隊的Facebook「SCAA Basketball」 及「滿貫籃球隊」專頁，實時欣賞到賽事精彩賽況。另外，睇體ontv sports Facebook亦會同步直播。

紅綠兩軍經歷了疫情期間的磨練後，實力及陣容均作調整而且變得更強。南華繼續由「第一中鋒」惠龍兒領軍，老大哥羅意庭、居港外援朱亮、於西班牙學法的楊和加上余理洋回巢，還有小前鋒梁兆華、陳張敏及一眾新力軍助陣，紅軍今季先後擊敗安保漢友及東方龍獅，錄得二連捷。而同樣兩戰全勝的滿貫，則由MVP蔡再懃擔鋼，配合攻力強勁的班底歐陽維江、林俊光、張偉康，以及內線悍將方誠義、黃鎮煒等防守專家，加上新晉後衞何倚富等，已連挫康仁福建及永倫，雖然中鋒周健宏加入「十字軍」行列，但綠軍防守力度及點點開花的攻力，絕對是破敵利器，且看這場巔峰之戰，誰能笑到最後。