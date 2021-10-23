未鬥先開火！韋斯塔本向咸美頓舉中指爆粗

F1世界一級方程式賽車美國站本周日上演，比賽未正式展開，兩個「死敵」咸美頓與麥斯韋斯塔本在練習賽已經「開火」，後者賽後更對「黑帝」舉中指兼爆粗，火藥味極濃。

平治車王咸美頓與紅牛「一哥」麥斯韋斯塔本的恩怨早已浮出面，早前在意大利站韋斯塔本的戰車更撞到騎上咸美頓的戰車上，那一幕相信不少車迷都被嚇呆，而本周五進行第二次練習時，他們都有爭拗，剛開始練習賽始，咸美頓的戰車在前面，後面的韋斯塔本加速，終於在15號彎超越「黑帝」。

而「黑帝」當然不甘示弱，隨後即搶回位置，二人進行比拼，但要記住這只是一個練習賽，讓車手熟習一下賽道，其後韋斯塔本又再「踩油」加速，兩架戰車鬥到在大直道曾並排而行；咸美頓最後憑着內線的優勢，再加速「甩開」韋斯塔本，而韋斯塔本被迫要在1號彎讓出位置，但這位紅牛天王即時燥爆，向咸美頓豎起中指，仲通過與車隊的無線通話爆粗「Stupid idiot！」

紅牛領隊賽後都有提到這個問題:「他們明顯是在排隊開始的一圈，咸美頓決定越過韋斯塔本，在這種情況下，其實有一個不成文規則，應該是輪住排隊，韋斯塔本認為自己應排在前面。」韋斯塔本賽後回應:「我們都排隊準備跑一圈，所真是不明白發生什麼事?」最終韋斯塔本以第8名結束這次練習賽。

目前F1剩餘六站，排榜首的麥斯韋斯塔本僅以6分領先黑帝，所以每站的名次對二人爭逐總冠軍寶座都相當關鍵。