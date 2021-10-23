港超聯　揭幕戰旺角場爆「雙藍會」

2021年10月23日 16:01
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    2021/22賽季「中銀人壽香港超級聯賽」開幕戰，周六（23日）於旺角大球場正式開鑼，由傑志主場與東方龍獅上演「傑東大戰」。「藍鳥」今場強陣出擊，丹恩奴域、安永佳及加維蘭組成前場三叉戟，巴爾拿夥拍隊長黃洋坐鎮中場，保羅負責陣守最後大關；東方龍獅前線派出艾華頓和孫銘謙攻堅，米基爾配合倒戈的林恩許和林柱機負責中場派牌，新加盟的前鋒巴杜姆首次入選大軍，與西班牙同鄉馬高斯和杜華利暫列後備。（on.cc東網周六下午4時30分直播）
    傑志正選陣容
    86 保羅 [GK]
    3 丹尼
    4 查理史葛
    5 艾里奧
    6 朴俊炯
    8 安永佳
    9 丹恩奴域
    11 加維蘭
    15 羅拔圖
    19 黃洋 [C]
    37 巴爾拿
    傑志後備
    1 王振鵬 [GK]
    23 郭劍橋 [GK]
    2 羅梓駿
    12 杜馬思
    16 陳肇鈞
    21 唐建文
    27 于楊
    30 張廣然
    31 陳傲軒
    66 曾以行
    88 艾力士
    東方龍獅正選陣容
    1 葉鴻輝 [GK]
    5 基頓
    10 林恩許
    11 艾華頓
    15 馮慶燁
    16 梁振邦 [C]
    18 米基爾
    19 茹子楠
    20 林柱機
    23 孫銘謙
    30 黃梓浩
    東方龍獅後備
    26 廖富源 [GK]
    40 鍾凱文 [GK]
    4 胡晉銘
    7 費蘭度
    9 巴杜姆
    21 杜華利
    22 梁冠聰
    27 馬高斯
    47 呂卓芹
    55 馬希偉
    66 李卓軒
    77 王力威
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