港超聯 揭幕戰旺角場爆「雙藍會」
2021年10月23日 16:01
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2021/22賽季「中銀人壽香港超級聯賽」開幕戰，周六（23日）於旺角大球場正式開鑼，由傑志主場與東方龍獅上演「傑東大戰」。「藍鳥」今場強陣出擊，丹恩奴域、安永佳及加維蘭組成前場三叉戟，巴爾拿夥拍隊長黃洋坐鎮中場，保羅負責陣守最後大關；東方龍獅前線派出艾華頓和孫銘謙攻堅，米基爾配合倒戈的林恩許和林柱機負責中場派牌，新加盟的前鋒巴杜姆首次入選大軍，與西班牙同鄉馬高斯和杜華利暫列後備。（on.cc東網周六下午4時30分直播）
傑志正選陣容
86 保羅 [GK]
3 丹尼
4 查理史葛
5 艾里奧
6 朴俊炯
8 安永佳
9 丹恩奴域
11 加維蘭
15 羅拔圖
19 黃洋 [C]
37 巴爾拿
傑志後備
1 王振鵬 [GK]
23 郭劍橋 [GK]
2 羅梓駿
12 杜馬思
16 陳肇鈞
21 唐建文
27 于楊
30 張廣然
31 陳傲軒
66 曾以行
88 艾力士
東方龍獅正選陣容
1 葉鴻輝 [GK]
5 基頓
10 林恩許
11 艾華頓
15 馮慶燁
16 梁振邦 [C]
18 米基爾
19 茹子楠
20 林柱機
23 孫銘謙
30 黃梓浩
東方龍獅後備
26 廖富源 [GK]
40 鍾凱文 [GK]
4 胡晉銘
7 費蘭度
9 巴杜姆
21 杜華利
22 梁冠聰
27 馬高斯
47 呂卓芹
55 馬希偉
66 李卓軒
77 王力威
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