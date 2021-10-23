港超聯　揭幕戰旺角場爆「雙藍會」

2021/22賽季「中銀人壽香港超級聯賽」開幕戰，周六（23日）於旺角大球場正式開鑼，由傑志主場與東方龍獅上演「傑東大戰」。「藍鳥」今場強陣出擊，丹恩奴域、安永佳及加維蘭組成前場三叉戟，巴爾拿夥拍隊長黃洋坐鎮中場，保羅負責陣守最後大關；東方龍獅前線派出艾華頓和孫銘謙攻堅，米基爾配合倒戈的林恩許和林柱機負責中場派牌，新加盟的前鋒巴杜姆首次入選大軍，與西班牙同鄉馬高斯和杜華利暫列後備。（on.cc東網周六下午4時30分直播）

傑志正選陣容

86 保羅 [GK]

3 丹尼

4 查理史葛

5 艾里奧

6 朴俊炯

8 安永佳

9 丹恩奴域

11 加維蘭

15 羅拔圖

19 黃洋 [C]

37 巴爾拿

傑志後備

1 王振鵬 [GK]

23 郭劍橋 [GK]

2 羅梓駿

12 杜馬思

16 陳肇鈞

21 唐建文

27 于楊

30 張廣然

31 陳傲軒

66 曾以行

88 艾力士

東方龍獅正選陣容

1 葉鴻輝 [GK]

5 基頓

10 林恩許

11 艾華頓

15 馮慶燁

16 梁振邦 [C]

18 米基爾

19 茹子楠

20 林柱機

23 孫銘謙

30 黃梓浩

東方龍獅後備

26 廖富源 [GK]

40 鍾凱文 [GK]

4 胡晉銘

7 費蘭度

9 巴杜姆

21 杜華利

22 梁冠聰

27 馬高斯

47 呂卓芹

55 馬希偉

66 李卓軒

77 王力威