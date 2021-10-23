鄭志剛推出小劍神計劃　張家朗「貪心」想再贏奧運冠軍

張家朗在東京奧運摘金，掀起一股劍擊熱潮。他今日（23日）出任「飛越啟德劍擊大使」，與一眾小劍手交流，提到從小志願就是奧運冠軍，如今已經達成，卻未滿足：「運動員都是貪心的，一個奧運冠軍未夠，下屆要繼續贏。」

「飛越啟德運動基金」推出「小劍神」培訓計劃，招募450個基層小學生，提供為期一年的系統訓練。基金創辦人——新世界發展行政總裁鄭志剛期望，新生代透過劍擊，學會克服逆境：「比賽可以在數十秒內經歷領先與落後，猶如人生的驟變順逆。」張家朗作為大使，則勉勵一眾小劍手：「喜歡劍擊，就聽教練話，努力練習，別怕辛苦。輸了當然會不開心，但要回想為什麼輸，下次贏回來。」

家朗還在記者會上，回答多條充滿童趣的問題，例如身高1米93的秘訣是「細個好鍾意飲牛奶」；如果沒有打劍，會跟隨父母步伐，成為籃球員；閒時喜歡「攤喺床睇YouTube」：「不過看著看著，又會看回劍擊，因為太想贏。」而怎麼利用數百萬獎金，會否買樓，他笑笑說：「我還沒想好，始終前陣子受傷了，現在又要練習，準備新季，可能先存起來吧。」

家朗提到，從小四開始打劍，志願就是奧運冠軍：「現在達成了，想為香港贏更多冠軍，畢竟還有很多冠軍未贏過。而且運動員都是貪心的，一個奧運冠軍未夠，下屆要繼續贏。」他指，2023年巴黎奧運意義重大：「因為教練（Gregory Koenig）是法國人，我們又常常在法國集訓，希望當成半個主場，贏得獎牌。」