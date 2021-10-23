港超聯　傑志揭幕戰1球小勝死敵東方龍獅

2021/22賽季港超聯開幕戰，周六（23日）於旺角大球場打響頭炮，由傑志主場與東方龍獅上演「傑東大戰」。結果傑志在3163名球迷見證下，憑加維蘭上半場一箭定江山，以1比0擊敗東方龍獅，奪得聯賽首勝。

「藍鳥」今場強陣出擊，丹恩奴域、安永佳及加維蘭組成前場三叉戟，巴爾拿夥拍隊長黃洋坐鎮中場，保羅負責陣守最後大關；東方龍獅前線派出艾華頓和孫銘謙攻堅，米基爾配合倒戈的林恩許和林柱機負責中場派牌，新加盟的前鋒巴杜姆首次入選大軍，與西班牙同鄉馬高斯和杜華利暫列後備。

上季冠亞軍之戰，雙方甫開賽就進入狀態，比賽速率極高。東方早段進攻更加入肉，8分鐘，東方前場罰球機會，被保羅雙槌打出。12 林柱機禁區外推橫就射，被保羅撲出。東方氣勢正盛之時，傑志隨即發起致命一擊，2分鐘後，丹恩奴域中圈附近長傳發起反擊，加維蘭突破後傳中，安永佳接應的射門，被東方門將葉鴻輝擋出不遠，加維蘭再起腳補中，為傑志先拔頭籌。

傑志領先後繼續搶攻，33分鐘，巴爾拿禁區外施射冷箭，葉鴻輝十分集中撲出。東方嘗試作出回應，39分鐘，東方禁區外罰球機會，孫銘謙一射衝天，未能在完半場前將比數追成平。

換邊後，東方率先換人，由馬高斯入替，而雙方繼續拉鋸。48分鐘，傑志角球攻勢，艾里奧12碼點附近起腳，再被基頓奮身擋到。56分鐘，孫銘謙右路突破傳中，米基爾楔前柱頂入，可惜被球證吹罰越位在先，東方慘食詐胡。

其後東方再換入杜華利和費蘭度，進一步加強攻力，但更具威脅的一方依然屬傑志。68分鐘，丹恩奴域禁區外接應黃洋傳送推橫起腳，被葉鴻輝沒收。74分鐘，加維蘭接應丹恩奴域長傳形成單刀，被出迎的葉鴻輝化解危機。及後巴爾拿和安永佳都有埋門機會，但未能威脅葉鴻輝。82分鐘，馬高斯窄角度主射罰球，被保羅救出。補時階段，林柱機再因為投訴球證過激，被兩黃一紅驅逐離場。最終傑志將領先優勢保持到最後，以1比0擊敗東方龍獅，奪聯賽首勝。

聯賽首仗面對死敵東方龍獅，傑志暫代主教練金東進（Kim）認為勝利意義重大：「傑志對東方往往係成王敗寇嘅賽事，今場勝仗為我哋今季開個好頭。」傑志在全場大部分時間領先的情況下，多次黃金機會都未能再次把握，包括安永佳和加維蘭的半單刀失機，導致最終僅以一球小勝，但Kim認為球員表現得像一支團隊，90分鐘拚盡，並對結果感到滿意。他補充，下半場退下火線的朴俊炯面部撞傷，他的情況有待觀察。

東方龍獅今場被打破各項賽事不敗之身，賽後主教練盧比度（Chino），承認對手傑志是今場表現更佳的一方：「傑志喺各方面都踢得好過我哋；我哋過去幾場都踢得幾好，今日就出現好多猶疑不決同失誤嘅情況，感覺好似向後退咗步。」雖然如此，但Chino不忘大讚今場在進攻右路表現活躍的茹子楠，直言他是球隊表現最佳的球員，並認為此子只要繼續出色表現，未來前途無量。至於首次入選大軍名單的巴杜姆，全場比賽只能在後備席做觀眾，Chino解釋此子剛剛傷愈，因此不希望冒險派西班牙前鋒上陣。