無鋒陣想入波要啲時間　曼城半場細收禮

周日(24日)凌晨英超前列大戰，白禮頓主場硬撼衞冕嘅曼城。曼城實力無疑較高，但領隊哥迪奧拿慣常用「無鋒陣」，想撕破對手防線往往要更多時間，作客擅長逼搶嘅白禮頓，上半場要入波難度更高，1.5球半場細可取。(Now 621周日凌晨零時30分直播)

曼城招牌踢法係以控球圍攻對手，講求眾將透過不斷走位，喺適合時間入楔爭取埋門，夏天收購哈利卡尼失敗後，哥迪奧拿今季繼續採用「無鋒陣」，令對手難以防範。

不過有利亦有弊，當面對敵軍死守唔出，曼城欠缺一位具震懾力嘅中鋒，始終影響效率，尤其喺比賽初段，佢哋往往只能夠喺控球上佔優，要等對手消耗體力後先搵到漏洞，所以半場甚少交收，過去5場聯賽，半場總入球全開1球或以下，加上季初屢建奇功嘅費倫托利斯因傷長抖，令「藍月亮」攻力進一步受削。

白禮頓守強攻弱

今季演出有驚喜嘅白禮頓依家位居前列，8輪過後僅失5球，防守相當穩陣，可惜佢哋進攻認真麻麻，8場聯賽僅入8球，係聯賽前9名入波最少一隊，近兩仗更加食白果，包括上輪被包尾大幡諾域治悶和0比0，而且前鋒韋碧克因傷續抖，遇上曼城相信會守住半場先，再伺機而行，1.5球半場細值得捧場。