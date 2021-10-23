港超聯　火併標準流浪　晉峰求進步

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秋意漸濃，正是入場睇波好時機！周日(24日)「中銀人壽香港超級聯賽」好波連環送上，頭場下午3時30分冠忠南區坐鎮香港仔運動場，與開季至今未嘗一勝的港會合演「港島打吡」；尾場晚上6時晉峰重返主場青衣運動場對陣標準流浪，上場落敗的「粉紅兵團」勢必把握反彈大好機會！（on.cc東網周日晚6時直播）

晉峰季初於「菁英盃」表現不過不失，總教練何信賢希望球員能加強自身認知，並提升個人競爭力，今日面對標準流浪能有進步演出：「上季對流浪中場畀人控制晒，太多空位畀佢哋拎波組織，希望班後生仔逼搶硬淨啲。」

播磨浩謙倒戈更落力

隊中邵盷俊、葉卓文及林樂勤三人正隨港隊U23出征亞洲盃，今仗無緣上陣，而新援迪亞高則因肌肉撕裂繼續養傷，惟「何Sir」透露中場廖億誠可趕及復出，另外中堅艾拔簡勞亦剛獲足總確定，可註冊為「超級外援」，對調兵遣將有一定幫助。

前鋒播磨浩謙（Tiger）離開流浪後首次倒戈，他表示與大部份舊隊友及教練仍屬好友，笑言今仗面對「嘉緯」及「均宜」會更加落力。受手部裂骨影響，Tiger暫時上陣時間不多，惟他認為對融入球隊未有太大影響：「好早已經跟緊操，所以踢法同默契都配合到。」

標準流浪月中對理文的「菁英盃」因颱風改期，導致他們經歷近兩周空窗期，教練賴嘉輝認為有利亦有弊：「少咗比賽一定有影響，但又多番啲時間畀傷兵復原，同可以更集中準備聯賽開鑼。」巴辛上周初完成隔離並投入操練，「賴Sir」指其狀態已逐漸提升，教練團對他的熟悉程度，亦有助這名阿根廷前鋒融入。陣容上劉學銘因傷上陣成疑，林衍廷及余在言等4位小將正隨港隊U23出賽，「賴Sir」坦言無可奈何，並強調球員代表港隊絕對是項榮譽。

上場對港會轟入世界波的楊迪麟表示，入球無疑增加個人信心，今場遇上晉峰，這名19歲左翼預期會有以下的挑戰：「相信對手會『搓』住嚟踢，我哋要做好逼搶同防止對手入楔。」

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