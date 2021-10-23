美臣蒙特弗爆戴帽　車仔劏雀開主其他

周六晚（23日）英超頭場，車路士雖然有箭頭盧卡古同迪姆華拿因傷倦勤，但有美臣蒙特大演帽子戲法兼有助攻，喺主場狂數「金絲雀」諾域治7:0，開出13倍嘅主其他，續居榜首。

車仔兩大前鋒盧卡古與迪姆華拿，於周中歐聯大勝馬模4粒之役傷出，今仗齊齊缺陣，但主帥杜曹賽前講明未驚過，改用夏維斯打中鋒，配合美臣蒙特同赫臣奧杜爾支援，面對包尾大幡諾域治游刃有餘。開波僅8分鐘，美臣蒙特遠射得手，極速打開紀錄，10分鐘高華錫靚直線劏穿晒「金絲雀」防線，畀左路嘅赫臣奧杜爾熨射遠柱破網，完半場前美臣蒙特妙傳列斯占士挑射成3:0。

易邊後車仔未有留手。57分鐘高華錫交畀空晒嘅芝維爾勁射整多粒，亦係呢位左翼衞連續3場聯賽有士哥。5分鐘後赫臣奧杜爾左路橫傳，諾域治右閘麥斯艾朗斯擺烏龍，冇耐仲有賓吉遜剷低列斯占士，搞到2黃1紅被逐，打少個更加難打，其後車仔更博到12碼，雖然美臣蒙特操刀被告魯爾救出，但因告魯爾雙腳冇貼住龍門線而需重射，美臣蒙特今次冇甩拖，完場前佢接應羅夫度斯卓克橫傳射成7:0，個人大演帽子戲法，締造今季英超開咧至今最大比數勝仗，依家9戰累積22分，續居榜首。