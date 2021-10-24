跑手起步前戴口罩　女子10K冠軍為復辦興奮

闊別2年的渣打香港馬拉松今日(24日)舉行，是首個在新冠肺炎疫情下舉辦的公眾盛事。今早5時45分，半馬拉松賽事及10公里賽事，分別率先在尖沙咀彌敦道及西隧九龍收費廣場揭開序幕，而全馬拉松賽事，則於今早6時在尖沙咀彌敦道開跑。署理行政長官李家超等一眾主禮嘉賓，在尖沙咀的賽事起點主持起步禮。

起跑前，不少跑手在彌敦道熱身及練跑，然而今年人數縮減，人潮顯得疏落，不少跑手明言氣氛一般，又指有朋友因未有接種疫苗而未能參與，感覺有點可惜。在尖沙咀的起點有多名警員駐守，大會主持人多次提醒參賽跑手要妥善處理口罩，並把口罩放在口罩收集箱。

同時，跑手均遵從大會規定，起步前戴上口罩，在起跑後穿過起點的拱門後才脫下口罩。東網記者所見，儘管跑手們在起步前均帶上口罩，但仍難掩興奮心情，直言等待今天已經很久了，可以在疫情下復辦如此大型的公眾盛事，實在非常感動。

穿上背心短褲的羅映潮表示，對於停辦了2年的公眾盛事可以復辦感到非常興奮，儘管今屆賽事因疫情關係多了許多防疫關卡，但可以令大家更安心參與賽事，認為十分值得。她指由7月起已開始為賽事練習，亦專程在出發前飲咖啡提神，希望能有好的成績。至今早近7時，羅映潮率先在10公里賽事女子組衝線勇奪冠軍，她其後表示對自己今次的表現十分滿意，坦言在疫情環境下，自己一直保持練習，因此可以奪得好成績，對此感到欣慰，希望下次可以挑戰全馬賽事。

此外，對於今屆10公里賽事由過往的東區走廊改為在西隧九龍收費廣場為起點，不少跑手都認為會較之前更具挑戰性。跑手陳小姐指因為要上斜，體力相信會消耗較多，她坦言自己不看重成績，純粹志在參與，對於大會今次的防疫安排感到滿意。跑手余先生則表示今日天氣較涼，很適合參與賽事，惟對於不能即時寄存隨身物件，感到有點兒不便，但會體諒大會安排。

而因應疫情關係，參選跑手需要預先寄存行李，並必須先接種新冠疫苗及在賽前進行檢測並帶上手帶。跑手在進入起跑區前亦需接受檢查。第2屆參加半馬的黃先生指，第一屆為2019年疫情前，當時每個周日都有比賽，狀態較好，疫情下因未有恆常練習，希望今年可做到去年1小時20分的紀錄。對於今年的防疫措施，他指參加人數較少，加上以往渣馬在穿衣等未有太多限制，感覺氣氛一般。黃先生認為最不理想為預先寄存行李，自己特意在天后訂酒店放置銀包、電話等隨身物件。

自2006年便參加渣馬的卓小姐，今屆將參加流水式的全馬賽事，形容以往未有疫情前，就「柴娃娃，好開心」，惟今年氣氛一般，亦有不少朋友因未有接種疫苗故未能參與，感覺有點失望。卓不諱言自己會順其自然地跑，她主要在早上吃飯，用作補充澱粉質。

東網記者觀察，大會在距離起點約50米的賽道兩旁，均擺放了多個巨型藍色口罩回收桶，惟有跑手疑過於匆忙，穿過起點的拱門後便把口罩扔在地上，但數量不多，待跑手們遠離後，即有清潔工人收拾地上的口罩，同時整理回收桶內的口罩。

另外，香港馬拉松大會較早前宣布，所有跑手的新冠病毒檢測均顯示沒有確診。天文台資料顯示，東北季候風正影響廣東沿岸。本港地區今日天氣預測，大致多雲。早上稍涼及有一兩陣微雨，最低氣溫約攝氏19度。下午部分時間有陽光，最高氣溫約攝氏25度，吹和緩北至東北風。