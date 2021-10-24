菲爾科頓大爆發　曼城恐怖45分鐘炒白禮頓

英超「1哥」車路士周六(23日)7比0狂數諾域治後，衛冕嘅曼城亦火力全開，周日(24日)凌晨作客白禮頓踢出恐怖45分鐘，上半場喺統治性嘅優勢下連轟3粒，最後以4比1大勝而回。英格蘭「新人王」菲爾科頓今場光芒四射，交出2入波同1助攻成為贏波最大功臣。

白禮頓今季表現大受好評，更高踞聯賽第4位，不過今仗面對王者曼城，上半場全無招架之力，被曼城狂攻搞到風聲鶴唳，13分鐘羅拔山齊士接波甩手，被根度簡輕鬆射入空門，今場表現八面玲瓏嘅菲爾科頓，喺28分鐘同31分鐘閃電梅開二度，令曼城半場遙遙領先3球。

曼城單係上半場就有9次命中目標嘅攻門，係哥迪奧拿執教曼城以嚟最高紀錄，而且「藍月亮」今季英超9仗，頭45分鐘仍然未失過波，可見曼城上半場嘅威力相當驚人。換邊後白禮頓表現大有起色，81分鐘由阿歷斯麥亞里士打射入12碼破蛋，但補時階段菲爾科頓再助攻馬列斯入波，帶領曼城大勝4比1。

21歲嘅菲爾科頓今季擔任「假9」角色表現極佳，今場2入波加1助攻令佢獲選最佳球員，佢賽後亦表示享受呢個新角色：「我經常可以墮後攞波、傳波，踢法亦會根據每場比賽改變，有時會踢前啲，今場面對白禮頓嘅人盯人，我要經常返後面控球，效果好好，我好享受呢個角色。」