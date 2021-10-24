姚潔貞大熱姿態全馬封后

「渣打香港馬拉松2021」周日(24日)舉行，全馬男子組鬥得相當激烈，香港跑手黃啓樂進入維園直路突然大爆發，終以4秒之差反勝日本好手城武雅贏得冠軍。女子組則由「長跑天后」姚潔貞大熱封后，兩名冠軍得主分別贏走1.5萬美元（約11.6萬港元）獎金。

今屆賽事受疫情影響，未有海外特邀選手參賽，另外上屆本地組冠軍周漢聶上周剛完成芝加哥馬拉松未趕及回港，而香港紀錄保持者黃尹雋完成全運會後仍留在內地訓練。

冠軍熱門日本跑手城武雅今場幾乎由頭帶到尾，香港的黃啟樂雖在西隧緊貼對手，惟戰至灣仔會展已被城武雅拋離，進入軒尼斯道銅鑼灣仍大幅落後，城武雅亦不禁興奮得與途人揮手。

不過黃啟樂一直不放棄，終於在糖街追上對手，進入維園最後直路不斷衝刺，最後成功壓過對手衝線，奇蹟反勝，時間為2小時31分10秒。以4秒之差失落冠軍的城武雅顯得相當失望，但仍大方與港將握手，魏賡以2小時34分01秒奪季。

女子組方面，去屆半馬冠軍、香港馬拉松紀錄保持者姚潔貞今屆重返全馬賽事，力壓黃卓寧及曾出戰2012年倫敦奧運的愛爾蘭跑手Caitriona Jennings，以大熱姿態封后，時間為2小時39分27秒，另外上屆半馬殿軍司徒兆殷，今次挑戰全馬奪全場第4，賽後她激動落淚。

主項是1500米的黃啓樂首戰全馬贏得漂亮，今次越級挑戰的原因，是「要在逆境中選最難行的路。」兩年前他幾乎因膝傷中斷長跑生涯，今次得到回報，格外興奮。「最後直路很多畫面湧現，自己傷了兩年，醫生都叫我別再跑，運動員生涯要停。捱了很多年，今次總算是踏出第一步，我都想搏奧運。」黃啓樂的女朋友正是今屆10K冠軍得主羅映潮，他賽後不忘答謝女友支持。

2018年本地冠軍魏賡以第3名完成，他表示相對中長距離，馬拉松項目獲得更多關注，希望奧運後會有改善：「每屆都有新面孔，本地有一班很有潛力運動員，奧運後焦點多落運動員，希望多關注不同項目選手。」

姚潔貞全運後休息不足一個月再戰渣打馬拉松，雖無緣刷新自己的香港紀錄，但她對是日表現感滿意，同時大讚年輕跑手黃卓寧：「前30公里其實都算舒服，今次改道都頗有新鮮感。第2名跑到這個時間都好好，她比我更早有成績，相信未來都有機會挑戰奧運。」