港超聯　冠忠南區發力撲擊港會

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秋意漸濃，正是入場睇波好時機！周日(24日)「中銀人壽香港超級聯賽」好波連環送上，頭場下午3時30分冠忠南區坐鎮香港仔運動場，與開季至今未嘗一勝的港會合演「港島打吡」；尾場晚上6時晉峰重返主場青衣運動場對陣標準流浪，上場落敗的「粉紅兵團」勢必把握反彈大好機會！（on.cc東網周日下午3時30分直播）

冠忠南區在聯賽開咧前於「菁英盃」3比3激和東方龍獅，主教練列文認為球隊展現出頑強鬥志，證明有力與任何對手周旋：「我哋唔會場場都踢得漂亮，但球隊有信心喺每場波都可以同對手鍊過。」蔡子濤和鄭進泓正隨港隊U23遠征日本，早前完成手術的川瀨浩太康復進度良好，但仍需時間復出，另外唐道碧亦有傷在身，今場上陣成疑，可幸謝德謙傷愈可隨時候命。

列文盼重拾主場優勢

上季南區主場成績一般，列文認為與賽事斷斷續續有關，他希望球隊能重拾地頭優勢：「今季主場成績對我哋好重要，希望為球迷踢出好表現。」過去6場「菁英盃」，南區多次出現「先失波」的情況，今季新加盟的鞠盈智直言需要重視：「一開波先落後對球隊肯定困難，第一場主場比賽對我哋好重要，今場肯定要攞晒3分。」

開季至今仍未獲勝的港會，過去幾仗均排出不同陣容，主教練東尼咸美頓承認表現多少因此受到影響：「因為排陣需要，加上球員出現傷病情況，所以每場陣容都唔同，但我哋好享受比賽嘅感覺，開始搵到個節奏。」上場遭香港U23絕殺一役，後防主力霍斌仁因傷退下火線，今仗勢必缺陣，另外奧利華則被港隊U23徵召，幸莊馬仕已經復操，有望在後備席候命。東尼咸美頓強調球隊視「菁英盃」為季前熱身，並直言對陣中球員的能力充滿信心：「港超聯依家真正開始，我哋對今日場波非常期待。」

羅賓士高：我哋為勝利而戰

對重返港超聯首戰充滿期待的，還包括早前「菁英盃」對南區為球隊先拔頭籌的羅賓士高：「我哋知道今場波充滿挑戰，但我哋目標唔係守和咁簡單，每場波我哋都會為勝利而戰。」

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