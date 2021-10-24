陳家豪紀嘉文攜手衝線　鬥足廿年留美好回憶

「渣打香港馬拉松」今日（24日）回歸，陳家豪和紀嘉文在男子半馬攜手衝線，包辦冠、亞軍。紀嘉文解釋，兩人鬥足廿年，勝負已是次要：「不如在生涯『黃昏』，留低美好回憶。」

陳家豪和紀嘉文攜手衝線，前者跑出1小時08分54秒451，以0.12秒之差險勝。不過，對他們來說，無論時間、名次都不是最重要的。「我們由18歲跑到37歲，由青年組跑到壯年組，都『睇化了』，只想盡運動員責任，享受過程。」紀嘉文說。他形容兩人生涯邁入「黃昏」，一旁的陳家豪附和：「對啊，我們都有白頭髮了。當教練要想很多東西，我又有小朋友，家庭為重。今日發揮好，全靠互相推動。況且也不可以輕易讓年輕人贏，要證明薑愈老愈辣。」

紀嘉文笑稱，陳家豪全程「好似隻牛咁」領跑，自己緊隨其後：「我一直未睡醒，直到中途見到潔貞（陳家豪太太、全馬冠軍姚潔貞），他要幫老婆打氣，我才醒過來說：『你使乜幫佢打氣，佢贏硬嘅。』」他又讚賞季軍梁德洋，後者在準備DSE的關口，跑出1小時10分26秒打破青年紀錄：「有前途！他跑得很輕鬆、很聰明，還以為臨尾會追過我們。」被問到去年捲入性騷擾醜聞，心態可有改變，他慨嘆：「人成長了，會專注做自己的事，工作、練習、種花、沖咖啡⋯⋯focus其他東西，慢慢就看開了。」

女子半馬方面，屈旨盈以1小時20分41秒封后。曾是體院全職運動員的她，因疫情期間收入不穩，於9月重拾教職，兼顧工作和跑步：「凌晨4點起床晨跑，7點回到學校。每次放工都很累，很猶豫去不去運動場，但練完就覺得值得，第2日也更有力量教小朋友。」她期望趁著聖誕假期增加訓練量，在明年再戰全馬，並爭取參加杭州亞運。