1.8萬跑手精心裝扮　《魷魚遊戲》造型搶鏡

諺語道「早起的鳥兒有蟲吃」，今日(24日)則是「早起的健兒有步跑」，今年渣打馬拉松闊別2年多後清晨再次舉行，有1.8萬名跑手參與。今年半馬與全馬起點都在以往尖沙咀彌敦道舉行，不少跑手亦在彌敦道內熱身、練跑，然而今年人數縮減，人潮疏落，不少跑手亦明言氣氛一般，又指有朋友因未有接種疫苗而未能參與。

渣打馬拉松一向有不少跑手精心打扮，今屆主辦單位多次指，不要穿着會違反法例的服飾，又叫跑手不要把賽事政治化。半馬與全馬賽事亦未見有特別多人裝扮，只有零星人士打扮，當中有人身穿鯊魚裝，非常搶鏡。亦有穿着成韓劇《魷魚遊戲》中男主角角色的林先生，他更攜帶3隻章魚公仔陪跑，指雖然未有看過該劇集，純粹在街上被綠色長袖衫上的數字吸引，後來才知道是熱門劇集。曾參與多屆渣馬的林先生指，自己往年亦有打扮參賽，曾扮過特警、日本動畫《海賊王》中的賊王角色、奧運火炬手等。對於會否擔心觸及法例，他指有些擔心，但平常心處理。

今年半馬與全馬起點在以往尖沙咀地點開跑，現場多名警員駐守，主持人多次提醒參賽跑手要妥善處理口罩，並把口罩放在口罩收集箱。署理行政長官李家超，警務處處長蕭澤頤，香港田徑總會等代表與其他主禮嘉賓為半馬精英組鳴槍，隨即為今年的賽事揭幕，多名跑手傾力向前跑。

因應疫情參選跑手需要預先寄存行李，並必需先接種新冠疫苗與在賽前進行檢測，戴上手帶，跑手在進入起跑區前，需接受檢查。有第2次參加半馬的黃先生指，第1次為2019年疫情前，當時每個周日都有比賽，狀態較好，疫情下未有恒常練習，希望今年可做回上次1小時20分的紀錄。對於今年的防疫措施，他指參加人數較少，加上以往渣馬在穿衣等未有太多限制，氣氛麻麻。黃先生認為最不理想是要預先寄存行李，指自己特意在天后訂酒店放置銀包、電話等隨身貴重行李。除了初次參選的健兒，亦有自2006年便參加渣馬的卓小姐，今屆將參加流水式的全馬，她指以往未有疫情前就「柴娃娃，好開心」，今年氣氛一般，亦有不少朋友因為未有接種疫苗未能參與，有點失望。自己則順其自然地跑，主要在早上吃飯，補充澱粉質。