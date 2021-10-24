入波、助攻兼擺烏龍　伊巴謙莫域食「全餐」

周日(24日)凌晨意甲大戰，AC米蘭作客4比2大破最後得9人應戰嘅博洛尼亞，「戰神」伊巴謙莫域今季首次意甲擔任正選，即刻上演另類「大三元」，有入波同助攻之外仲擺埋烏龍！

AC米蘭今場有好開始，伊巴謙莫域16分鐘交出靚直線，助攻拉菲爾利亞奧狂抽入網，4分鐘後主隊中堅蘇馬奧里拉跌單刀嘅拉迪高歷，直接食紅牌出場。AC米蘭踢多個之下，35分鐘由卡拿比亞射成2比0。

AC米蘭以為大局已定，點知下半場出現驚險場面，伊巴謙莫域49分鐘喺防守角球擺烏龍，3分鐘後穆沙巴路神奇為博洛尼亞追成2比2平手。但係好景不常，博洛尼亞中場羅拔圖蘇利安奴58分鐘踩人又食紅牌，9人應戰下終於頂唔住，伊斯美賓拿沙84分鐘為AC米蘭再度領先，而伊巴謙莫域就喺90分鐘鎖定勝局。

今場入波係伊巴謙莫域40歲生日後首個聯賽入波，亦令佢成為意甲史上第7個「4字頭」入波球員，不過佢今場入波+助攻+烏龍嘅「全餐」並唔係意甲第1次出現，2017年嘅魯歷同2019年嘅般奴艾維斯都曾經做過。