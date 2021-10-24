Super Sunday打吡星戰！4場大戰必睇

歐洲球壇周日(24日)深夜爆發首個高潮，西班牙、英格蘭、意大利同法國頂級聯賽，不約而同都上演超級大戰。除咗西、意、法三地聯賽嘅「國家打吡」，英超亦有「雙紅會」。其中西甲巴塞隆拿主場鬥皇家馬德里，到底近況有起色嘅巴塞，能否抵擋皇馬來犯呢？至於「雙紅會」，曼聯喺奧脫福迎戰弗到爆嘅利物浦，C朗與穆罕默德沙拿大鬥射術，新仇舊恨一朝了，鍾意睇波嘅你，點可以錯過Super Sunday！

直播表

周日1:00pm 日職 北海道札幌岡薩多 Vs 福岡黃蜂

有線662、602台

周日2:00pm 日職 名古屋鯨魚 Vs 神戶勝利船

有線661、601台

周日6:00pm 日職 大阪櫻花 Vs 橫濱水手

有線662、602台

周日6:30pm 意甲 阿特蘭大 Vs 烏甸尼斯

Now 638

周日7:00pm 法甲 尼斯 Vs 里昂

Now 639

周日7:30pm 德乙 辛特侯遜 Vs 雲達不來梅

on.cc東網

周日8:00pm 西甲 西維爾 Vs 利雲特

Now 632

周日9:00pm 英超 韋斯咸 Vs 熱刺

Now 621

周日9:00pm 英超 賓福特 Vs 李斯特城

Now 622

周日9:00pm 意甲 維羅納 Vs 拉素

Now 638

周日9:00pm 意甲 費倫天拿 Vs 卡利亞里

Now 639

周日9:30pm 德甲 科隆 Vs 利華古遜

香港國際財經台、有線661、601台

周日10:15pm 西甲 巴塞隆拿 Vs 皇家馬德里

Now 632

周日11:00pm 法甲 摩納哥 Vs 蒙彼利埃

Now 639

周日11:30pm 英超 曼聯 Vs 利物浦

Now 621、611

周一凌晨零時 意甲 羅馬 Vs 拿玻里

Now 638

周一0:30am 西甲 貝迪斯 Vs 華歷簡奴

Now 632

周一2:00am 荷甲 格羅寧根 Vs 阿爾克馬爾

無綫myTV SUPER

周一2:45am 意甲 國際米蘭 Vs 祖雲達斯

Now 638

周一2:45am 法甲 馬賽 Vs 巴黎聖日耳門

Now 639

周一3:00am 西甲 馬德里體育會 Vs 皇家蘇斯達

Now 632、611

周一7:30am 美職 奧蘭多城 Vs 新英倫革命

Now 639