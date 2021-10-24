美臣蒙特破25場入球荒　三獅中場周末狂熱

車路士周六(23日)喺英超大開殺戒，主場7比0狂勝諾域治，進攻中場美臣蒙特今場光芒四射，連中三元兼打破連續25場入球荒！今個周末多位英格蘭中場新星大爆發，阿仙奴嘅伊美路維、曼城嘅菲爾科頓、多蒙特嘅祖迪比寧咸齊齊入波，最開心肯定係英格蘭領隊修夫基。

車路士今場7個入波全部由英格蘭球員包辦，美臣蒙特連中三元外，赫臣奧杜爾、列斯占士同芝維爾都有進帳，連擺烏龍嘅諾域治球員麥斯艾朗斯都係英格蘭球員，今場係英超5年來，第1次出現一隊波單場4個英格蘭球員入波(唔計烏龍)。

美臣蒙特喺今場比賽前，球會連國家隊連續25場食白果，佢賽後表示：「賽前我畀自己壓力要喺今仗入波，結果一入就3球，我唔會忘記呢個重要時刻。(入波)我已經等咗好耐，之前硬係擺唔到個波入網，今場終於有回報，喺史丹福橋球場入3球係非常特別。」

英格蘭領隊修夫基就快會為下月世盃外點兵，今個周末佢肯定非常愉快，阿仙奴中場伊美路維對維拉一仗1傳1射，據報有望首度入選國家隊，而菲爾科頓、祖迪比寧咸同美臣蒙特3大中場亦繼續有頂尖發揮，修夫基將面對幸福的煩惱。