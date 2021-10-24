港超聯　火併標準流浪　晉峰求進步

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港超聯周日（24日）尾場賽事，由晉峰於主場青衣運動場迎戰標準流浪。雙方為打響頭炮，今仗皆派出強陣。晉峰由剛獲註冊為「超級外援」的艾拔簡勞，夥拍曾仲楠鎮守後防，前線入球重任繼續落在何思哲、費利浦薩身上；至於傷愈復出的廖億誠，以及倒戈的播磨浩謙則先列後備。

至於標準流浪由梁興傑把守最後一關，林嘉緯、盧均宜擔任雙防中，上仗射入「世界波」的楊迪麟，將連同劉智樂在兩翼，全力支援雙箭頭祖連奴，以及今季首次上陣的阿根廷籍射手巴辛。（on.cc東網周日晚6時直播）

晉峰正選陣容：

1 林駿杰 [GK]

4 曾仲楠

8 卡爾特納

9 黃偉國

17 何思哲

20 鄭璟昊 [C]

22 劉君正

23 佐敦布朗

27 費利浦薩

29 羅浩賢

38 艾拔簡勞

後備：

14 羅澔陽 [GK]

5 鍾俊濠

10 廖億誠

21 艾斯達維

34 黃政德

55 楊憲樂

98 播磨浩謙

99 陳敏鎧

標準流浪正選：

11梁興傑 [GK]

4 金旻奎

6 劉學銘

7 劉智樂

9 巴辛

10 林嘉緯[C]

12 盧均宜

18 楊迪麟

19 姚浩明

55 基藍馬

90 祖連奴

後備：

30 奧利斯[GK]

3 陳力衡

17 黎匡晉

21 黃晉軒

22 張家俊

23 謝偉俊

28 黎皚韜

29 盧錦宏

33 法蘭度

秋意漸濃，正是入場睇波好時機！周日(24日)「中銀人壽香港超級聯賽」好波連環送上，頭場下午3時30分冠忠南區坐鎮香港仔運動場，與開季至今未嘗一勝的港會合演「港島打吡」；尾場晚上6時晉峰重返主場青衣運動場對陣標準流浪，上場落敗的「粉紅兵團」勢必把握反彈大好機會！（on.cc東網周日晚6時直播）

晉峰季初於「菁英盃」表現不過不失，總教練何信賢希望球員能加強自身認知，並提升個人競爭力，今日面對標準流浪能有進步演出：「上季對流浪中場畀人控制晒，太多空位畀佢哋拎波組織，希望班後生仔逼搶硬淨啲。」

播磨浩謙倒戈更落力

隊中邵盷俊、葉卓文及林樂勤三人正隨港隊U23出征亞洲盃，今仗無緣上陣，而新援迪亞高則因肌肉撕裂繼續養傷，惟「何Sir」透露中場廖億誠可趕及復出，另外中堅艾拔簡勞亦剛獲足總確定，可註冊為「超級外援」，對調兵遣將有一定幫助。

前鋒播磨浩謙（Tiger）離開流浪後首次倒戈，他表示與大部份舊隊友及教練仍屬好友，笑言今仗面對「嘉緯」及「均宜」會更加落力。受手部裂骨影響，Tiger暫時上陣時間不多，惟他認為對融入球隊未有太大影響：「好早已經跟緊操，所以踢法同默契都配合到。」

標準流浪月中對理文的「菁英盃」因颱風改期，導致他們經歷近兩周空窗期，教練賴嘉輝認為有利亦有弊：「少咗比賽一定有影響，但又多番啲時間畀傷兵復原，同可以更集中準備聯賽開鑼。」巴辛上周初完成隔離並投入操練，「賴Sir」指其狀態已逐漸提升，教練團對他的熟悉程度，亦有助這名阿根廷前鋒融入。陣容上劉學銘因傷上陣成疑，林衍廷及余在言等4位小將正隨港隊U23出賽，「賴Sir」坦言無可奈何，並強調球員代表港隊絕對是項榮譽。

上場對港會轟入世界波的楊迪麟表示，入球無疑增加個人信心，今場遇上晉峰，這名19歲左翼預期會有以下的挑戰：「相信對手會『搓』住嚟踢，我哋要做好逼搶同防止對手入楔。」

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