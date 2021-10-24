西甲國家打吡　巴塞沉淪皇馬平手盤要撐

Super Sunday由西甲國家打吡打頭陣，巴塞隆拿主場迎戰皇家馬德里。巴塞開季頻頻失分現居第7位，至於皇馬喺新帥安察洛堤領軍下表現甚佳，加上近3次碰頭全勝，平手盤必捧皇馬。（Now 632周日晚10時15分直播）

巴塞今季失去美斯後，無論場內場外都陷入艱難時期，聯賽開季4勝3和1負遠遜預期，場外財困問題極之嚴重，近日球會公布上季財政出現4.81億歐元巨額虧蝕，仲爭落周街數，增兵無望。

最大問題係美斯離隊引發巴塞球迷強烈不滿，上周西甲主場對華倫西亞，魯營球場只有5成入座率，今場打吡戰巴塞能否踢出主場聲勢亦屬疑問。周中歐聯分組賽主場對基輔戴拿模，包括迪比等巴塞前鋒腳頭無靈，最終要靠老將碧基挺身而出一箭定江山，前線把握力不足，阿古路就算可上陣，佢冇夾過亦未夠弗，賽前更傳出佐迪艾巴亦有傷，要喺全面回勇嘅「銀河艦隊」身上取得入波難度甚高。

銀河艦隊個個搶韁

皇馬喺安察洛堤回巢執教下，開季首8仗取得6勝2和，雖然早前稍有回落，但周中作客大炒薩克達5比0重振聲威，當中法國射手賓施馬繼續有波入，巴西小將雲尼斯奧斯祖利亞更梅開二度，皇馬眾將都渴望踢呢場打吡戰，消息指夏薩特已可候命，馬些路亦於上仗後備復出，個個搶韁，加上對賽往績佔優，皇馬值得睇好。