港超聯　15分鐘轟3球　冠忠南區挫10人港會

港超聯周日（24日）上演多場首輪對決，頭場冠忠南區於香港仔運動場擺下擂台，與港會上演「港島打吡」。結果南區憑史提芬彭利拿大演帽子戲法，以3比0擊敗早段因屠俊翹紅牌被逐，而大部分時間10人應戰的港會。

南區今場前線派出夏志明和史提芬彭利拿領銜鋒線，鞠盈智負責中場派牌，季初「菁英盃」表現出色的伍瑋謙，首次於聯賽登場，為球隊把守最後大關；港會方面，屠俊翹重返正選大軍，隊長喜比特與安高沙坐鎮中場，羅賓士高負責側擊，為箭頭人物里奧輸送彈藥。

重返地頭香港仔運動場作賽的南區，今場開局是更主動的一方。8分鐘，積施利右路傳中，史提芬彭利拿禁區頭槌頂高。2分鐘後出現影響今場戰局的決定性一幕，南區一次突擊機會，屠俊翹出迎禁區外踢跌佐佐木周，被球證直接出示紅牌驅逐離場，令港會早早陷入10人應戰苦況。

南區隨後全面掌握戰局，16分鐘，列文傳入小禁區附近，史提芬彭利拿門前射入，為球隊先拔頭籌。21分鐘，佐佐木周傳入禁區，鄭展龍二傳，史提芬彭利拿門前第一時間撞入，幫助南區領先至2比0。期後南區繼續壓制對手，列文接應長傳第一時間傳中，盧斯安奴加多腳，由「肥彭」門前頂入，31分鐘完成帽子戲法，半場前帶着3球優勢回更衣室。

換邊後，落後的港會一度搶回不少主動權，48分鐘，港會前場罰球機會，里奧禁區內接應頭槌攻門，被伍瑋謙沒收。62分鐘，夏志明左路傳中，佐佐木周門前攻門，被港會後備入替的門將彼得史密夫救出。

港會比賽後段再換入中村俊輔和美菲何利等球員，希望作最後衝刺，但都未能在尾段明顯收韁的南區身上佔到甜頭。最終南區將3比0勝局保持到最後，成功擊敗港會，聯賽首戰旗開得勝。

上半場的紅牌事件，成為左右比賽走勢的一大主因，港會主教練東尼咸美頓，賽後認為球證判罰過於嚴厲：「我覺得球員（屠俊翹）被趕出場係錯誤嘅決定，呢場係直播比賽，大家都可以睇番重播，再判斷球證嘅判決啱唔啱；球證係喺一瞬間作出決定，但當時個波嘅走勢唔係向住龍門方向，另外佢（屠俊翹）有冇掂到南區球員（佐佐木周）都值得商榷，我會咁講係因為後者行多兩步先至跌低。」

冠忠南區領隊貝可泓，則對球隊在領先3球之後，未能在下半場增添紀錄感到失望，認為球員可以做得更好：「我哋好努力創造機會，但係下半場入唔到波，球員自己都失望，佢哋心態就係好想入波。」南區受傷兵等問題影響，今場後備席只有5人候命，貝可泓承認球隊人腳上可以再加強：「我哋老闆主席都肯畀我哋去搵新球員，但問題係未有合適嘅人選。」