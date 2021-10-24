英超「雙紅會」　利物浦強攻曼聯

Super Sunday英超「雙紅會」曼聯主場迎戰利物浦合演「雙紅會」。「紅魔鬼」今夏招攬C朗拿度等球星後聲勢浩大，但表現就令球迷失望，尤其防守錯漏百出，面對火力全開嘅利物浦隨時崩潰，紅軍客W係必然之選。（Now 621及611周日晚11時30分直播）

曼聯攻不銳守不穩

曼聯今夏簽入C朗、華拉尼同查頓辛祖3大球星，但球隊演出反而退步，前線多數靠個別球員「天才波」爭取入球，尤其辛祖加盟後表現低沉，C朗雖於歐聯頻入波，但喺聯賽已連續3場交白卷，情況令人堪憂。不過，曼聯防守問題更大，華拉尼受傷缺陣，哈利馬古尼傷愈後頻頻孭鑊，大大影響球隊信心。曼聯近3場聯賽1和2負，今仗對利物浦開始更會展開地獄賽程，帥位岌岌可危嘅蘇斯克查實難予人信心。

利物浦近期氣勢驚人，尤其作客成績相當恐怖，除上場歐聯以3比2力克防守固若金湯嘅馬體會，近7仗聯賽作客更豪取6勝1和，今季4場聯賽作客都攻入至少3球。王牌穆罕默德沙拿狀態巔峰，連續9場入波、刷新球會紀錄之餘，更有不少是超級金球，今場面對曼聯脆弱防線，勢必如入無人之境，捧客勝極穩陣。