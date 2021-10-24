李卓耀進帳8400排名積分　轉戰法國羽賽再「打大佬」

世界排名17的香港羽毛球好手李卓耀，周日凌晨於丹麥公開賽男單4強賽事中，面對奧運金牌得主兼東道主球手安賽龍，結果，李卓耀以9比21、11比21告負，然而李卓耀於今站賽事連番突破，已打出信心及實力，目前他將收拾心情準備法國公開賽，事有湊巧，他下仗的對手是另一位丹麥好手安頓臣。

法國羽毛球公開賽將於10月26日至31日在巴黎舉行，經抽籤後，李卓耀於首圈32強會先對世界排名第3的安頓臣。李卓耀與安頓臣過往曾3次交鋒，不過李卓耀均向安頓臣俯首稱臣，二人最近一次對壘是在去年1月的印尼賽事，該仗李卓耀以局數0比2落敗。

然而，李卓耀在丹麥賽事曾淘汰中華台北名將周天成，證明了擁有愈強遇強的能力，故來仗勝負真要「鬥過至知」。如順利晉級的話，他將在8強有機會再遇上隊友伍家朗。日前兩位香港好手就在丹麥的賽事內訌，最終李卓耀首次在正式賽事擊敗伍家朗。

丹麥公開賽今年升格至BWF世界巡迴賽超級1000級別，李卓耀打入4強，可進帳8400排名分，另袋走大約12000美元（約93000港元）的獎金。而安賽龍與決賽對手桃田賢斗的勝方，則可獲12000分及近6萬美元獎金。