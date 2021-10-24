【足球如論】西班牙打吡　超新星話事

周日(24日)晚4個歐洲主流聯賽都有最重量級比賽，當中包括西班牙國家打吡，以往這個對碰都由球壇最頂尖巨星領銜主演，今次可能是超新星擔當主角。

法迪祖利亞鬥搶鏡

巴塞隆拿最近跟柏迪同安素法迪先後續約，加上今季上位兼成為國腳的加維，長遠就靠這幾位17、18歲新星去打天下。儘管這兩季巴塞隆拿戰績並不突出，但朗奴高文確有起用新星的膽量，對球隊未來發展帶來幫助。至於陣式布置上，近兩仗又回到傳統的433陣式，特別將達斯推上右翼效果不錯，迪比出任正中鋒，加上安素法迪在左翼的突破推進，球隊整體運作順暢，但臨門一腳仍有待提高準確度。

皇家馬德里方面，21歲的左翼雲尼斯奧斯祖利亞大爆發，是今季最大亮點，目前各項賽事已入7球，隊內僅次於賓施馬。20歲的右翼洛迪高高斯亦有進步，為皇馬鋒線帶來新氣象。雖然早前有一輪3場不勝，不過主帥安察洛堤仍然貫徹433陣式，中場依然靠三大元老卻奧斯、莫迪歷和卡斯米路。

賽前安察洛堤強調不失球的重要性，朗奴高文則要求球員提高把握力，看來勝負關鍵，在於轉守為攻的效率和節奏。這方面可能「銀河艦隊」會稍勝一籌。