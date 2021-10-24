港超聯　落後3粒　標準流浪絕地反勝晉峰

港超聯周日（24日）尾場賽事，由晉峰於主場青衣運動場迎戰標準流浪。晉峰一度領先3比0，但後衞曾仲楠下半場領紅，流浪憑盧均宜、祖連奴、金旻奎各建一功，加上巴辛梅開二度，最終以5比3絕地反勝晉峰，全取3分。

雙方為打響頭炮，今仗皆派出強陣。晉峰由剛獲註冊為「超級外援」的艾拔簡勞，夥拍曾仲楠鎮守後防，前線入球重任繼續落在何思哲、費利浦薩身上；至於傷愈復出的廖億誠，以及倒戈的播磨浩謙則先列後備。

至於標準流浪由梁興傑把守最後一關，林嘉緯、盧均宜擔任雙防中，上仗射入「世界波」的楊迪麟，將連同劉智樂在兩翼，全力支援雙箭頭祖連奴，以及今季首次上陣的阿根廷籍射手巴辛。

主場出戰的晉峰，開賽僅僅5分鐘便取得領先，費利浦薩右路突破後起腳，門將梁興傑擋出不遠，劉君正門前混戰下補中得手，兼攻入其港超聯「開齋波」，替晉峰領先1比0。3分鐘後晉峰差點「送大禮」，卡爾特納後場控球失誤，巴辛截到後連隨起腳，但省中人下未能命中目標。落後的流浪積極反撲，24分鐘先有巴辛禁區外突放冷箭，可惜僅僅高出。2分鐘後劉學銘接應林嘉緯罰球，頭槌攻門同樣未能威脅對方門將林駿杰。

晉峰捱打一輪後31分鐘差點再下一城，羅浩賢左路交出直線，但費利浦薩禁區內射門角度太正。臨完半場晉峰還有次入球機會，佐敦布朗罰球斬入禁區，艾拔簡勞頭槌二傳，費利浦薩近門頭槌無功而還，半場晉峰以1球領先流浪。

易邊後流浪換入盧錦宏加強攻力，差點迅速扳平。劉智樂前場搶得曾仲楠腳下球後橫傳，林嘉緯射門被門將林駿杰一抱入懷。晉峰下半場初段佔盡優勢，49分鐘何思哲接應劉君正長傳，推順後快步射入，晉峰領先2比0。1分鐘後晉峰再打反擊，黃偉國連番起腳後再下一城，替球隊遙遙領先至3球。

大幅落後的流浪未有放棄，54分鐘劉學銘禁區內起腳，皮球擊中曾仲楠手部，球證直指12碼，盧均宜操刀一射破網，替流浪追近至1比3。59分鐘出現今仗轉捩點，後衞曾仲楠因蓄意推跌巴辛，被球證直接出示紅牌趕離場，晉峰餘下時間將要打少一人。流浪之後控制大局，61分鐘林嘉緯開出罰球，劉學銘頭槌二傳，祖連奴轉身後勁射得手，追至2比3。2分鐘後盧均宜右路落底斬中，金旻奎尾柱窩利射入其港超「開齋波」，短時間內連追兩球，將比數扳平！

流浪之後得勢不饒人，69分鐘更成功反超，法蘭度大腳斬入禁區，晉峰守將遲遲未能解圍，今季首次上陣的前鋒巴辛門前輕鬆撞入，兼攻入回歸流浪後首球。73分鐘這名阿根廷前鋒更個人梅開二度，基藍馬右路傳中，巴辛控定後近門射入，流浪反超前5比3。比賽尾段費利浦薩侵犯巴辛，「兩黃一紅」下再被罰離場，而何國泉、張煒聰兩名職員亦因投訴過激領紅，最終標準流浪以5比3反勝最後9人迎戰的晉峰，全取3分。

流浪今仗一度落後三球，教練賴嘉輝賽後大讚對方的賽前部署，令球隊控球及組織相當困難。最終能夠成功反勝，「賴sir」以瘋狂形容這場賽事：「睇波真係一流，我自己踢咁耐波，或者教波都好少遇到依種情況，仲要係咁高水平賽事，真係可一不可再，之後唔可能再發生，會好好檢討球隊表現。」「賴sir」更透露球隊下周將會再簽入一名，上季效力天水圍飛馬的華人球員。今仗賽事合共出現10面黃牌、4面紅牌，「賴sir」坦言明白晉峰職球員的感受，認為球證在控制賽事，或者判罰的準則上可以做得更好及一致。