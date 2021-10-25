港超聯　巴辛被指放飛劍　晉峰暫不打算投訴

周日（24日）港超聯，晉峰在領先3球下被標準流浪連入5球反勝為敗，轉捩點可謂曾仲楠下半場領紅被逐。本以為賽事告一段落，然而晉峰部分球員賽後在社交平台，指控事件主角巴辛向曾仲楠「放飛劍」，總教練何信賢受訪時亦交代他了解到的詳情。

今次事件主角之一曾仲楠，在賽事59分鐘推撞流浪前鋒巴辛，球證譚炳煥隨即向其出示紅牌。流浪另一事件主角巴辛其後把握機會攻入致勝球。

晉峰職、球員未有出席賽後訪問，但有球員在社交平台指控巴辛當時向曾仲楠面部近距離吐口水，曾才按捺不住推撞對手。本報就事件向晉峰總教練何信賢查詢，他聲稱事件屬實，並同情麾下受到如此侮辱的對待，但何解釋曾仲楠的過激反應亦屬不智：「好唔開心，點解要吐口水呢？但我哋自己蠢，沉唔住氣。」

他又指，雖然當時距離二人不遠的球證，未有觀察到巴辛的行為，但不想將責任推卸給球證：「嗰個角度佢睇唔到，只可以話人哋『偷到雞』，經一事長一智，相信件事幫球員上咗重要嘅一課。」「何Sir」補充，球會管理層在了解事件後，暫不打算向賽會投訴，亦勸籲球隊教練在這種情況需要控制好情緒：「老闆叫我哋同班教練、球員講，首先要控制好自己先，遇到呢啲情況要冷靜。」