阿拉巴射入開齋波　皇馬國家打吡4連勝

周日(24日)晚上西班牙國家打吡，皇家馬德里後衞阿拉巴射入加盟以嚟首個入球，兼且護空門阻止巴塞隆拿扳平，助「銀河艦隊」作客以2比1擊敗死敵巴塞隆拿，皇馬連續4次國家打吡贏波。

魯營球場有86,422名球迷現場觀看呢場大戰，巴塞隆拿以迪比、達斯及安素法迪攻堅，中場由法蘭基迪莊及布斯基斯發辦，後防仍然由老大哥碧基支撐，至於皇馬今場有卻奧斯及莫迪歷派牌，前面以老帶嫩，賓施馬配搭2名「千禧後」洛迪高高斯及雲尼斯奧斯祖利亞搶胡。

雙方比賽初段都表現得比較緊張，攻勢欠奉，直到21分鐘出現爭議一幕，當時雲尼斯奧斯祖利亞左路舞龍咁舞殺入禁區，喺幾名巴塞球員夾擊下倒地，但球證及VAR都毫無表示。4分鐘後輪到巴塞機會，迪比左路快放傳入禁區，空晒嘅達斯喺12碼點附近無人看管下，竟然炒咗個波上天，龍門都唔中。

32分鐘，巴塞喺皇馬後場甩波，皇馬三腳波已經交到去後上助攻嘅阿拉巴腳下，呢名奧地利後衞喺禁區邊勁射破網，取得加盟「銀河艦隊」嘅首個入波，為球隊領先1比0。巴塞落後之下積極反撲，3分鐘後一次角球攻勢，碧基飛將軍頭槌攻門，可惜皮球僅柱邊出界。去到44分鐘，巴塞一輪急攻後，安素法迪喺禁區快腳射門，以為會追番平手，阿拉巴及時擋住皮球，皇馬保持1比0戰果完上半場。

下半場「地上最強」以菲臘比古天奴入替奧斯卡文古沙加強中場組織，雖然控制到球賽，但仍然攞唔到甜頭。73分鐘巴塞教練朗奴高文再變招，調走安素法迪，換入阿古路，不過未能帶嚟太大改變，巴塞始終未能入波，仲喺補時輸多1粒，皇馬快速反擊，由盧卡斯華斯基斯射成2比0，雖然阿古路臨完場前同樣射入加盟巴塞的第1球，追成較接近比數，但皇馬仍然以2比1作客贏波，揚威國家打吡。