沙拿連中三元　利物浦作客羞辱曼聯

周一深夜(25日)英超尾場上演雙紅會，曼聯猶如豆腐渣嘅防線，畀穆罕默德沙拿玩謝，兵敗如山倒，首次喺英超半場落後4粒，最終喺主場恥辱性地0比5慘敗畀死敵利物浦，蘇斯克查個帥位隨時不保。

曼聯今仗繼續收起保羅普巴，由C朗帶住拉舒福特同格連活特攻堅，利物浦則有防中法賓奴泰華利斯受傷，老將占士米拿要頂硬上，前線用番迪亞高祖達，夥拍穆罕默德沙拿同羅拔圖法明奴，而沙迪奧文尼要先任後備。一開波大家都快打快，先有紅魔中場般奴費南迪斯射高，利物浦即還以顏色，5分鐘沙拿妙傳空晒嘅拿比基達先開紀錄，亦令佢連續2仗有士哥，去到13分鐘，哈利馬古尼同隊友勞基梳爾有啲誤會，撞埋一齊解唔到圍，畀阿歷山大阿諾特右路傳中，祖達近門撞入。38分鐘，拿比基達投桃報李，橫傳沙拿撞射得手，連續10場有波入，之後佢再整粒，半場竟然遙遙領先4比0。

易邊後曼聯換入普巴，不過50分鐘佐敦軒達臣靚直線劏穿紅魔防線，協助沙拿連中三元。雖然冇耐C朗勁射破網，可惜越位在先食咗鋪詐胡。更弊係普巴怒剷拿比基達，直接領紅牌被逐，真係屋漏偏逢連夜雨，最終曼聯喺主場淨吞死敵5蛋，非常羞家，主帥蘇斯克查隨時冇得留低。