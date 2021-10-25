港隊全國殘運添獎牌　田徑選手任國芬周志偉奪銅

跳遠代表周志偉（左）及短跑好手任國芬齊為港隊奪銅。（相片由香港殘奧會提供）

香港殘奧會周一（25日）再傳喜訊，港隊在陝西舉行的全國第11屆殘疾人運動會再有獎牌進帳，田徑運動員任國芬及周志偉於雙雙刷新個人最佳獲得銅牌。

任國芬於女子T36級100米決賽跑出個人最佳成績的16秒01，勇奪銅牌，而隊友余春麗跑出16秒70，位列第4；周志偉則於男子T20級跳遠決賽造出5.99米，刷新個人最佳紀錄，為港隊增添一面銅牌，隊友鄧雨澤跳出5.96米，以第4名完成賽事。

乒乓球方面亦傳喜訊，李銘業、唐志銘、唐志勇於TT7級團體賽第五場賽事面對湖北以2:1取勝，取得一面銅牌。

此外，陳泳森於男子T36級200米預賽跑出30.08，總排名第七，晉身下午4時50分舉行的決賽。游泳方面，日前已奪200米自由泳金牌的黃漢彥，再度上陣男子S14級100米自由泳預賽，泅出58秒01以次名晉級今午5時47分舉行的決賽，有望再為港增添獎牌。

港隊日前憑着黃漢彥及張淬淇在游泳項目上，先後奪得3金1銀，連同兩面田徑銅牌及乒乓銅牌，港隊目前累積3金1銀3銅佳績。