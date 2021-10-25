意甲一晚4教練被逐　祖記驚險逼和國米

周日(24日)意甲3場焦點前列大戰，竟然有4個教練被趕出場！國際米蘭主場被祖雲達斯完場前12碼逼和1比1，教練施蒙尼恩沙基因為投訴過激，步阿特蘭大教練加斯柏連尼、羅馬教練摩連奴、拿玻里教練史巴列堤後塵，齊齊收到紅牌做「禮物」。

阿特蘭大主場對烏甸尼斯一仗，主隊中場馬利路夫斯基56分鐘先開紀錄，但教練加斯柏連尼補時階段因投訴球證被逐，雪上加霜嘅係，阿特蘭大喺補4分鐘被烏甸尼斯角球追平，結果打成1比1平手。加斯柏連尼賽後埋怨：「我同我嘅教練都冇投訴，完全唔知自己點解被趕出場。」

羅馬主場對拿玻里嘅大戰，兩隊踢成0比0平手，羅馬雖然終止拿玻里今季全勝走勢，但教練摩連奴喺85分鐘因投訴過激被逐，拿玻里教練史巴列堤完場後亦不滿球證補時太少，走去向佢拍手諷刺，同樣換嚟一張紅牌。

最後國際米蘭主場對祖雲達斯，主隊17分鐘由迪斯高入波領先，但去到完場前1分鐘，祖雲達斯嘅阿歷士辛度同國米嘅杜費斯禁區內相撞倒地，球證睇VAR後決定判罰12碼，國米教練施蒙尼恩沙基嬲到怒掟手上毛巾，結果被球證趕出場，祖記就憑保羅戴巴拿操刀建功，追成1比1完場。