安賽龍延續夢幻力壓桃田　首次在家鄉捧盃

奧運羽毛球男單冠軍安賽龍繼續其夢幻賽季，在江東父老面前出戰丹麥公開賽王者之戰，面對住日本的桃田賢斗打得激烈，最終成功逆轉封王，首次生長之地捧走冠軍。

日前淘汰香港李卓耀殺入決賽的安賽龍，在決賽面對世界一哥桃田賢斗相當精彩，佔主場之利的安賽龍首局一度先14比7，但打法進攻的桃田一直力迫，更連8分反超，二人更要打到刁時分勝負，安賽龍在20平的時候連失兩分，以20比22先輸一局。

安賽龍在第二局積極反擊，連環追擊以21比18扳回一局，總局數追平的安賽龍在決賽徹底掌握主動權，將桃田克制，第三局在一直領先下以21比12再下一城，成功逆轉力壓桃田，捧走王座，同時也是他今季第五個錦標。

「真是有點無力抵抗，這是一場瘋狂的智力遊戲。」安賽龍賽後坦言這戰身心都消耗極大:「真是非常疲累，面對實力超強的桃田賢斗，我很高興自己可以贏得今場比賽。」

至於女單方面，日本名將山口茜與南韓天才少女安洗瑩同樣打得精彩，經驗豐富的山口茜以21比18先聲奪人，但安洗瑩在第二局與她爭持激烈，比分一直咬到22平手，最後安洗瑩以24比22險勝扳回一局，而決勝局山口茜領先到16比5時，安洗瑩放棄爭逐，宣布退賽，山口茜贏得冠軍。日本隊今次除了獲女單冠軍外，混雙及男雙都力壓對手捧盃，成為今個比賽的大贏家。