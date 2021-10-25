港超聯　謝朗軒加盟標準流浪

標準流浪再有猛將加盟！周一（25日）這支港超聯球會透露成功羅致謝朗軒，進一步增強陣容實力，球會總監李輝立直言對能夠與這位新兵合作表示期待。

26歲的謝朗軒曾效力東方龍獅、夢想駿其及理文流浪等球隊。上季為天水圍飛馬各項賽事上陣21次並攻入1球的「謝朗」，離隊後一度隨南華征戰今季甲組賽事，如今成功獲得標準流浪青睞「回歸」球隊，獲得繼續在本地頂級職業聯賽征戰的機會，他表示希望為球隊「交出最好嘅表現」：「首先好榮幸得到Philip同賴sir嘅賞識，邀請我加盟流浪，令我可以繼續喺港超舞台享受足球。另外，特別要多謝老闆莫生同Philip支持我一邊向自己嘅目標努力，一邊繼續做自己最鍾意做嘅嘢。」

標準流浪剛剛在今季港超聯首戰面對晉峰一役，上演絕地反擊全取3分，「謝朗」似乎都被球隊的熱血表現所感染，坦言期待與一班隊友并肩作戰：「今季流浪前中後嘅人腳都有一定質素，加上陣中好多隊友都合作過，尤其同姚浩明、劉學銘由細夾到大，絕對有信心好快適應到球隊踢法，喺上一場嘅反勝更加見到球隊對贏波嘅決心，希望可以同流浪一齊拎返個冠軍。」至於李輝立就表示對「謝朗」的加盟感到興奮，更大讚他球技了得：「（謝朗軒是）有禮貌嘅好波之人，踢學界時我已經好欣賞佢，時至今日才能夠等到呢個機會簽到佢，極度興奮。」