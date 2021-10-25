香港隊　U23備戰鬥日本　潘沛軒：專注改善防守

正於日本福島J-Village訓練基地出戰「U23亞洲盃」K組外圍賽的香港隊U23，於首戰不敵柬埔寨之後，有數日時間備戰周四（28日）與強敵日本的硬仗，上場正選出戰的潘沛軒，承認首場失利令球隊士氣受損，但直言不會因此而輕易放棄。

首戰過後，港隊U23開始為今次「U23亞洲盃」外圍賽之旅最後一戰作準備，除了球場上的練習課，球隊亦去到當地的游泳池，進行恢復性訓練，潘沛軒形容近日球隊操練内容都比較輕鬆，狀態正在改善：「我哋有做戰術上嘅訓練，喺對日本之前，有多幾日時間畀我哋操練，『張sir』(主教練張健峰)就希望增強球隊防守意識，唔好畀日本入咁多波，甚至後發制人去贏波。」

上場面對小組内實力較弱的柬埔寨，港隊U23最終以2比4落敗，晉級機會渺茫，下場要硬撼實力強勁的東道主日本，潘沛軒直言球隊需要由失利中總結經驗：「我哋一完咗（對柬埔寨）場波，大家都好氣餒，好憫點解球波入唔到，或者係點解咁易輸，但我諗呢啲就係經驗，畀大家去磨合。」張健峰近日頻頻與球員開會，交代比賽部署，潘沛軒亦透露教練希望球隊下場希望做好防守工作：「佢希望我哋先做好防守，畢竟日本係一隊好強嘅隊伍。」雖然上場戰果令人失望，但潘沛軒依然保持信心：「呢場我哋決心會大啲，畢竟日本係亞洲數一數二強隊，香港隊就係有打不死嘅精神，我哋唔會咁容易放棄。」

上場為港隊U23正選披甲的奧利華，則對能夠在國際賽舞台首次代表香港出戰感到榮幸，對於接下來的嚴峻挑戰，這位港會中場亦作出展望：「我哋知道要出線已經幾乎無可能，呢場要大勝對手亦好難，但我哋依然會認真應付呢場比賽，就算先失一兩球波都好，都要繼續努力，跟足賽前部署去踢，希望證明香港足球係有力同其他強敵周旋。」