家人擔當最強後盾　陳浩源感激媽媽滋潤心靈

三位殘奧及學界傑出運動員包括陳浩源、郭海瑩及張家棟今日（25日）出席屈臣氏蒸餾水活動，與一直支持他們堅持追夢的「最強後盾」———家人，分享人生歷程點滴，其中東京殘奧羽毛球銅牌得主陳浩源感激媽媽一路撐着他，他坦言在意外發生後，母親無微不至的照顧和樂觀積極的性格，才使他走出意外的陰霾。

儘管一場車禍令陳浩源失去一腿，但他指出，意外發生後媽媽仍然表現大方、驕傲地向別人介紹自己，從來不以殘障的兒子為羞恥。就是媽媽的智慧讓浩源重踏人生路，母親的一句說話如當頭棒喝：「個天留翻條命畀你係想你企翻起身，唔想你放棄自己，要珍惜上天賦予俾你嘅機會。」 殘奧備戰期間，浩源媽媽不幸患癌，浩源自感慚愧未能陪伴。媽媽卻仍然給予浩源無限支持。當浩源大讚母親是他的神奇媽媽，媽媽則指：「大家都話我係浩源嘅神奇媽媽，其實佢至是我嘅毅力小子。」

北京2008殘奧硬地滾球BC2級金牌得主郭海瑩在約10個月大被確診大腦痙攣。海瑩在20年前加入港隊，海瑩爸爸和媽媽由硬地滾球初哥，變成教練和裁判。三人分享早期爸爸兼任教練時點滴，海瑩直言當初爸爸以教練身份直斥其不足時，曾令她淚灑當場。其後父女適應了角色的轉換，爸爸的訓練令海瑩的球技更上一層樓。郭爸爸則鼓勵有傷健人仕的家庭多走出社區，「每個人都有潛能，都有機會去發展自己。」

2019香港硬地滾球學校聯賽冠軍張家棟是26週出生的早產嬰兒，由於腦部受損，家棟天生患有大腦麻痺，對肌肉控制及協調有困難。家棟表示張爸爸不只是生活上的最強，賽場上爸爸亦是他最有默契的助手。由於投球時會有可能導致輪椅翻側，爸爸每次都會負責操控輪椅，讓家棟能順利投球。如家棟所言：「賽場前後，爸爸媽媽係我嘅最強後盾，更加係我不可或缺嘅左右手。」