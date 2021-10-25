曼聯官網發文露玄機　蘇帥最後3場？

曼聯大敗之後，仲有咩翻身大計？曼聯官網周一（25日）發文，不過並非宣布解僱蘇斯克查，而係講蘇帥未來3場大戰嘅作戰計劃，對手分別係熱刺、阿特蘭大同曼城，表面睇係希望球隊喺大敗後盡快振作，打場翻身仗，但心水清嘅網友都睇得出，呢3場係蘇帥嘅最後機會。

記得2018年12月，曼聯1比3輸畀利物浦後宣布解僱前任主帥摩連奴，改由蘇斯克查接掌球隊，但今次曼聯0比5大敗畀利物浦，蘇斯克查仲未有事，表面睇曼聯管理層「大細超」，但細心啲睇，從任何角度去睇，會方呢一刻都唔應該炒蘇斯克查。

曼聯已於英聯盃出局，本周中冇比賽，下星期有3場硬仗，分別係嚟緊周六晚作客熱刺、下周二作客阿特蘭大同下周六主場對曼城，可以話係一星期內足以定蘇帥生死，贏晒，證明蘇帥有能力繼續教，再輸鑊甘，蘇帥自己都冇面目再教落去。

官網發文後，蘇帥不乏球迷支持，不過係來自其他各隊嘅球迷，佢哋都希望曼聯維持現狀，有心水清網友認為，喺3場硬仗前換帥並唔明智，正確做法係踢完呢3場仗後，等到國際賽檔期，到時由新帥上場，先可以重建信心。