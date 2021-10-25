【港講J.LEAGUE】從U23亞盃外看未來球星

「亞洲足協U23亞洲盃」外圍賽K組賽事展開，香港、柬埔寨已經率先亮相，東道主日本的U22代表隊則會在周二(26日)出擊鬥柬埔寨，並將於周四迎戰香港。由於已經坐擁主場之利兼且日本足球水平較高，因此日本足協並無徵召外流球員，或J.LEAGUE星級球員，但這支以巴黎奧運適齡球員為骨幹的隊伍，不乏有潛力成為未來的J.LEAGUE球星。

對於將目光放在下屆奧運的日本足協來說，選派01年或以後球員出賽、輔以少數1999年、2000年出生的球員參賽，更合符為奧運長遠準備的需要，至於外流球員即使是巴黎奧運適齡的齊藤光輝、若月大和，甚至是在鹿島鹿角光芒四射的荒木遼太郎，也沒有徵召的需要，畢竟J.LEAGUE是個人才寶庫，有足夠球員可以組成一支具實力的隊伍。

日本U22代表隊四線之中，門將位置是J.LEAGUE比賽經驗最少的一環，3名人選甚至不獲傳媒列入下屆奧運預計的陣容之中，但在前、中、後三線，這支代表隊就甚有「睇頭」。

後防線上，畑大雅近兩季在湘南比馬都有獲得上陣機會，這位在高校時期已有「音速邊衞」之稱，山形山神的半田陸過往出戰「世少盃」司職中堅，現於球會為主力右閘。不過，日本傳媒有指中堅位置是這隊伍較薄弱的一環，畢竟像馬場晴也仍在J2為主力位置打拚，角田涼太郎在J1甚少上陣，佐古真禮只是J3球隊替補球員。

也許，日本U22代表隊的後防中路，將要依賴年僅十七歲的高中生チェイス・アンリ鎮守，這位小將被視為日本國家隊後防未來希望，而不論在熱身賽對日本大學選拔隊、橫濱水手，他在防守方面都有不俗表現，雖然速度及位置感仍有進步空間，但其頂上功夫，以及對抗能力卻不遜於隊中的前輩，整體能力也是急速上揚中。

至於中場線就可以人材濟濟來形容，即使缺少了若干外流球員或J.LEAGUE球星，陣內仍有鄉家友太、田中聰、松岡大起、 藤田譲瑠チマ、鈴木唯人這些在J1球會站穩主力的球員。「10號仔」鄉家友太踢法全面，能司職中場不同位置，並已為神戶勝利船上陣超過100場比賽，除了紮實的基本功，鄉家還有「手榴彈」絕技，這位中場大腦將是球隊的領袖人物。

預計在中場支援鄉家友太的松岡大起、田中聰目前在J1也是球隊主力，前者今夏轉投清水心跳後很快得到重用，田中聰擁有搶截能力及上佳傳球意識，而且踢法硬朗從不害怕與外援對抗，雖然在湘南比馬改由本行的中場改踢中堅，但也許在日本U22代表隊，有可能回到中場位置，始終在主攻踢法下球隊要截斷對手反擊的可能性。

相比起中場線，日本U22代表隊在鋒線的人選就少得多，按官方名單能擔任正前鋒的只有藤尾翔太、細谷真大，後者今季在柏雷素爾漸受重視，屢以後備殺手姿態上陣，今年暫錄得3個入球，月初為日本U22上陣對日本大學選拔，更梅開二度助球隊取勝，可見其有能力肩負入球重任。此外，盤球能力強的翼鋒例如鈴木唯人、中村仁郎，在球隊欠缺強力中鋒之下，勢將發揮後上進攻能力以補足攻力，這點港隊U23將不得不防。

且看上述球員在這次U23亞盃外的表現，能否肩負起J.LEAGUE的未來。