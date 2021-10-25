利物浦名宿補多刀　曼聯需要換帥

曼聯大敗震驚英倫，除咗曼聯球迷，隊隊都想佢哋繼續衰，網絡上出現唔少「蘇帥支持者」，希望佢繼續教。利物浦名宿，依家做足球評述嘅加歷查認為，今場大敗勢必逼使球會管理層正視現實，換帥係必然嘅事。

加歷查指出：「曼聯管理層於2018年12月球隊敗給利物浦後辭退摩連奴，今次再大敗畀利物浦，蘇斯克查將步其後塵，因為球隊需要改變，唔可以再咁樣落去。」

「曼聯過去一直如此，尹戈爾、摩連奴，佢哋要搵個外人番嚟改變現狀，我相信曼聯董事局都被呢場敗仗嚇親，佢哋唔會認為自己仍然好強，然後想去做啲嘢。如果係你會點？相信大家都唔想當乜事都冇，返屋企做番自己嘢。」

「其實蘇斯克查做得好好，我唔想再批評佢，但你睇吓，高普、哥迪奧拿、杜曹，曼聯需要一位更好嘅主帥，我唔想講啲唔尊重蘇斯克查嘅說話，佢執教緊一支佢最心愛嘅球隊，但係現時係佢執教生涯黑暗期。」

「我哋談論曼聯，會指出費特唔夠好，麥湯米尼不足，曼聯需要更頂級嘅中場球員，同樣道理，曼聯需要一位更好嘅領隊。」