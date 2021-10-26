紅綠大戰　蔡再懃談首場倒戈：百感交集

高級組銀牌男籃賽因早前颱風圓規突襲而順延兩周上演，今晚（周二）「紅綠大戰」南華對滿貫於修頓場館一觸即發，為總決賽席位而戰。今場是兩隊爭標熱門自2019年甲一聯賽總決賽後再度相遇，其中梁兆華與蔡再懃由昔日多重戰友身份變為競爭對手，成為賽事話題之一。蔡再懃迎來轉會後首場「倒戈戰」，直言百感交集，但相信球隊有力「挑戰」南華，on.cc東網將直播今場矚目大戰。（on.cc東網周二晚8時40分直播，滿貫籃球隊、SCAA Basketball及睇體Facebook同步直播）

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積極備戰做好每個細節

南華和滿貫上季在銀牌及聯賽總決賽相遇，前者收穫全勝。今季滿貫的華將陣容升級，其中2019年最有價值球員蔡再懃來投，提升進攻火力，加上其大賽經驗豐富，成為「綠軍」挑戰南華的重要籌碼。蔡再懃今季已為滿貫上陣兩次，分別得全隊最高的18及21分，協助球隊在銀牌賽先後擊敗康仁福建及永倫，兩戰兩勝。

即將面對舊會南華，阿懃表示，心情既興奮又感觸：「我曾效力南華3年，時間不長不短，但都有感情，很期待跟他們對戰。」他指出，南華的壓迫性防守及內線優勢將會是滿貫的兩大難關，雖然外界視這場為「冠軍對決」，但他會以平常心面對，全力迎戰：「南華的實力很強，我們會以挑戰者身份迎接這場比賽，希望將所有細節、防守對位做好。雖然我們沒有外援，但希望能以團隊取勝。這幾星期訓練注重在這方面部署，務求控制好籃板，做好反擊、外圍投射，相信會是一場激烈的比賽。」

尋回激情場上盡情發揮

雙料冠軍南華展開衛冕之路，同樣在銀牌賽未逢敵手，已經連贏安保漢友及東方龍獅。梁兆華與蔡再懃由大專盃、甲一到香港隊合作多年，這對昔日戰友今季各為其主，「兆華」希望為球迷帶來精彩比賽：「一定好期待對阿懃，大家好熟悉對方的習慣、特性。他加盟滿貫後成為穩定得分點，希望大家都可以發揮得好，打場好波。」南華雖然保持不敗身，但上場僅以兩分險勝東方龍獅，梁兆華認為球隊急需找回對比賽的激情和爭勝心，期待今季在歐洲教練巴拿莫域帶領下，累積更多寶貴經驗。

另外，對東方一戰交出14分的余理洋（Nathan）表示已適應在南華擔任第6人角色，隨?其足踝及大腿後肌傷勢逐漸康復，相信對滿貫會有更佳發揮：「對東方一戰我們出現不少防守漏洞，今場一定要重點改善。」說到即將迎來舊隊友，Nathan笑說：「我們很期待把他攔下來！」

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