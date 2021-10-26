曼聯急開危機會議　聯繫4大名帥頂蘇B

曼聯日前主場吞利物浦5蛋後，領隊蘇斯克查面對極大下台壓力，據多個權威媒體消息，「紅魔鬼」周一(25日)晚緊急召開危機會議，包括祖爾格拉沙在內嘅高層正商討「蘇B」前途，唔排除短期內將佢炒魷。據報曼聯更已委託中介公司聯繫4大名帥接手，其中干地被視為大熱人選。

曼聯慘敗後群情激憤，英國《衛報》指球會突然召開危機會議，總監李察阿諾特取消周一原定工作，參與同班主祖爾格拉沙、執行副主席活華特等高層會議，《曼徹斯特晚報》直指球會正慎重考慮將蘇斯克查炒魷，甚至可能喺下場聯賽對熱刺前「郁手」。

英國《太陽報》消息指，曼聯已委託中介公司聯繫4位心儀主帥，包括依家冇班落嘅干地、施丹，以及李斯特城領隊羅渣士同阿積士教頭坦哈格，查詢佢哋對執教曼聯嘅意願以及對合約條款嘅要求。著名記者羅曼奴透露，前車路士領隊干地對執教曼聯極有興趣，加上佢依家未有合約在身，令佢成為接任曼聯主帥嘅大熱人選。

延伸閱讀：【泰晤士報：干地有興趣接掌曼聯】