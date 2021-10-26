【有片】奧蘇里雲「食5蛋」出局

6屆世界冠軍的「火箭」奧蘇里雲周一在德國桌球大師賽外圍賽，竟「食5蛋」出局，被世界排名60的伊朗「一哥」維菲爾(Hossein Vafaei)以5比0淘汰，無緣打入明年初的正賽。

維菲爾僅花54分鐘將奧蘇里雲擊敗，全場發揮近乎完美，頻頻起迫，令奧蘇里雲只能呆坐睇波。曾試過3次打入計分賽四強的維菲爾，先後打出1cue52、50、81及轟出141度領先至4比0，直至第5局奧蘇里雲發球，或者已經無計可施，以美式桌球般的重擊發球，將紅波打散枱面，此舉有人認為是甚為不敬，但這Cue轟炸機式的發球，竟然入到紅波，更為他帶來1cue24度，惟狀態不佳，加上弗爆的維菲爾再「起迫」打出了1cue64度，最終向奧蘇送上五蛋。

奧蘇的轟炸機式發球即引來網民熱話，有人覺得是對對手不太尊重，而澳洲名將「墨爾本機器」也忍不住在個人社交網上載這cue片段。奧蘇里雲今仗出局，是他自2017年於蘇格蘭公開賽不敵希堅斯5比0後，首次再「食蛋」提早拜拜。

至於中國名將梁文搏則以5比1擊敗12屆女子世界冠軍伊雲絲，而世界冠軍沙比則亦同樣以5比1贏卡迪，順利晉級。