一個原因！曼聯3年前曾拒絕干地

盛傳曼聯領隊蘇斯克查可能被炒，意大利名帥干地成為接任大熱，其實紅魔鬼3年前原本有機會邀請干地執教，但管理層認為佢性格太剛烈，擔心會引起內訌，所以揀咗蘇斯克查，結果兜兜轉轉，可能又搵番干地領軍，實在諷刺。

2018年夏天，干地被車路士炒魷，到咗年尾輪到曼聯解僱摩連奴，當時干地閒賦在家，成為接任「寸王」嘅人選。不過，曼聯會方認為干地嘅性格同摩連奴相似，如果由佢執教球隊，可能又會重演同保羅普巴等「性格球星」對抗情況，最終搵來親和力十足嘅「自己人」蘇斯克查接手。

事實上，蘇斯克查執教曼聯初期，成績的確大有改善，可惜之後無以為繼，特別係今季，球員表現冇鬥心，亦缺乏一套有效戰術，蘇斯克查領導能力明顯不足，好需要干地呢種「強人主帥」重整軍紀。

可能干地份人比較難相處，長遠而言，未必係合適人選，但佢近年執教車路士及國際米蘭，都可以迅速奪得聯賽冠軍，就係不爭事實，曼聯已經沉淪多年，最需要干地呢種「特效藥」，對球會及球迷而言，只要曼聯可以奪得英超冠軍，話之干地只係教1季都冇所謂啦。