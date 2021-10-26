英聯盃16強車路士鬥修咸頓　免費台直播

周三(27日)凌晨英聯盃16強開打，有多場英超球隊對碰，其中車路士主場鬥修咸頓。車仔雖有前鋒盧卡古及迪姆華拿續抖，但攻力未受影響，豪取4連勝，遇上狀態一般嘅「聖人」，勢必先發制人，半場主勝有計。（香港開電視77台、有線661及601台周三凌晨2時45分直播）

車仔兩大前鋒盧卡古及迪姆華拿，喺上周歐聯大勝馬模4比0傷出，不過主帥杜曹表明未驚過，果然日前聯賽即大開殺戒，狂數諾域治7蛋，英格蘭國腳美臣蒙特連中三元，赫臣奧杜爾、列斯占士、芝維爾等「三獅兵」都有進帳。

值得一提嘅係，車仔於各項賽事已取得4連勝，全部均半場領先，並且轟入15球，除了1球烏龍波外，其餘14球由9名球員取得，當中唔包括盧卡古，可見車仔攻擊點眾多，今場即使係用二線兵，擺邊個攻堅都冇問題。

修咸頓近4場僅1勝

修咸頓狀態平平，各項賽事近4仗只得1勝1和2負，包括日前聯賽領先之下，仍被般尼逼和2比2，上圈英聯盃亦被英冠球隊錫菲聯逼和2比2，僅憑互射12碼險勝晉級，而且今場中場主力禾特普斯仍要坐波監，肯定對進攻有影響。兩軍月初曾喺聯賽碰頭，當時車仔主場大勝3比1，同樣半場已經領先，今場放心捧半場主勝。

直播表

周三0:30am 意甲 史柏斯亞Vs熱拿亞

Now 638

周三0:30am 意甲 威尼斯Vs沙蘭力坦拿

Now 639

周三1:00am 西甲 艾拉維斯Vs艾爾切

Now 632

周三2:00am 德國盃 多蒙特Vs恩高斯達特

香港開電視77台、有線662、602台

周三2:45am 意甲 AC米蘭Vs拖連奴

Now 638

周三2:45am 英聯盃 車路士Vs修咸頓

香港開電視77台、有線661、601台

周三2:45am 英聯盃 阿仙奴Vs列斯聯

有線603台

周三2:45am 英聯盃 昆士柏流浪Vs新特蘭

有線665、605台

周三2:45am 德國盃 緬恩斯Vs比勒費爾德

有線664、604台

周三3:00am 西甲 愛斯賓奴Vs畢爾包

Now 633

周三3:30am 西甲 維拉利爾Vs卡迪斯

Now 632

周三10:30am 美職 FC洛杉磯Vs西雅圖海灣者

Now 639