祖高域爭澳網衞冕有轉機！內部電郵爆唔打針都得

澳洲政府早前強調入境防疫新規定，所有外來入境者均需要接種新冠疫苗，令一直堅拒「打針」的世界一哥祖高域處於兩難局面，衞冕之路濛上陰影，不過，近日WTA球員委員會有電郵洩露，無接種疫苗的球員附合防疫規定都可以參加明年初的澳網。

據外媒報道指WTA(女子職業球員總會)內部委員會的一個電郵，已通知會員參賽2022年1月澳網的守則，其中沒有接種新冠疫苗的球員都可以參賽，但需要到埗後在指定酒店隔離14天，並需要定期進行檢測，而已完成「打針」的球員則不受限制，可以自由行動；然而所有參賽球手均需出示到埗前72小時的檢測報告。

這個消息對於一直拒絕打針的球手，包括世界一哥祖高域可謂是個喜訊，但澳洲網總未有對此作回應。今年初的賽事，來自海外的1000名球員、職員及支援人員均需要完成14日的隔離。

明年澳網將於1月17日開打，爭取衞冕的祖高域成為賽事最大焦點，皆因狀態甚勇的他有力爭取個人生涯第21個大滿貫冠軍，若能達成目標將可超越「2R」費達拿及拿度的「20貫」紀錄，創下史上贏得最多大滿貫的紀錄。