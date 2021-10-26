格食格！阿仙奴強陣打爆列斯聯

周三(27日)凌晨英聯盃第4圈賽事，阿仙奴主場迎戰列斯聯。「兵工廠」近年成績下滑，今季更加緣盡歐洲賽，喺賽程壓力較輕鬆情況下，英聯盃成為佢哋爭盃嘅重要目標，對上兩圈都派出大批主力上陣，今仗喺酋長球場面對狀態差勁嘅列斯聯，有力贏波晉級，捧主勝。（有線603台周三凌晨2時45分直播）

阿仙奴今季走年輕化路線，上個月開始成績漸見回穩，喺未有歐洲賽壓力下，今季對英聯盃嘅重視程度大大提升，對上兩圈分別6比0狂炒西布朗，以及3比0大勝AFC溫布頓，近期狀態大勇嘅兩大前鋒奧巴美揚同拿卡錫迪，上兩圈都有上陣兼合共攻入5球。面對低組別球隊尚且未有大量起用青年軍，今仗面對同屬英超嘅列斯聯，自然會以強陣出擊。

近5對賽兵工廠4勝

作客嘅列斯聯今季表現大跌Watt，近8場比賽只得1勝，聯賽更捲入降班漩渦，球隊將集中火力喺英超搶分，英聯盃成為雞肋賽事。更慘係列斯聯於王牌前鋒班福特受傷下，整體入球能力亦出現嚴重問題，戰鬥力大受削弱。翻查往績，雙方近5次交鋒，阿仙奴錄得4勝1和優勢，今仗不妨直取主Ｗ。