泰那狂轟46分　永倫險勝東方龍獅明爭決賽席位

放完「颱風假」後，「Big 4」周二（26日）回到修頓場館，上演高級組銀牌巔峰對決。永倫在頭場面對東方龍獅，憑着「得分機器」泰那狂轟46分，包括6記三分球，以81：78險勝，明晚將鬥南華和滿貫之間的負方，爭奪決賽席位。

東方開局失誤頗多，加上半節隊犯已滿，頻頻把對手送上罰球線，略顯被動。反觀永倫一哥泰那「着火」，單節攻進13分，潘志豪又在尾段連取5分，領先23：20。第二節「火勢」更為猛烈，泰那連續投進3記三分球，包括一記「3+1」，拉開到9分差距。儘管東方靠着拉利羅斯和梁嘉顯遠投、卜聿揚入樽，打出11：0的攻勢，但泰那再次中鵠，扳回優勢，領先45：38返回更衣室。

換邊後，卜聿揚在內線力抗賀斯福，入樽和補籃得手，拉利羅斯雖有3犯在身，仍單節取得10分。但今場主角注定是泰那，上半場已有26分進帳的他，繼續在中遠距離發炮，加上潘志豪和周迎堅火力灌輸，仍然領先63：60。進入決勝節，李琪展現「大心臟」，投進3記三分球，一度為東方反超前73：72。惟永倫除了泰那剷爆內線，還有文俊浩充當「X factor」，射進冷箭，終以81：78險勝。

泰那全場狂轟46分，包括6記三分球，賀斯福和潘志豪各有9分進帳。東方方面，拉利羅斯取得26分，小將梁嘉顯和卜聿揚分別貢獻18分和17分。