南華力挫滿貫　率先闖入銀牌總決賽

周二（26日）晚高級組銀牌男籃賽尾場上演勝方決賽，由南華和滿貫合演上季銀牌、聯賽總決賽翻版戲碼，最終南華展現王者氣勢，以95：57大勝滿貫，率先闖進11月9日舉行的總決賽。

南華甫開戰即搶攻，憑羅意庭及朱亮打出9：2攻勢，其後朱亮命中三分球，協助南華拉開至24：14。上屆MVP得主蔡再懃轉投滿貫後，首次倒戈上陣，惜此節被嚴密看管鮮有起手機會，只得4分，方誠義兩次中距得手，加上兩記罰球，為滿貫追至16：24。

第二節，歐陽維江終於為滿貫投進球隊今場第一個三分，加上何倚富連得5分，一口氣追至24：29。南華收起惠龍兒、羅意庭、梁兆華後，朱亮和張延隆共入3球三分，又再將分差拉開至9分，其後陳張敏屢次入楔得分，聯同楊和的三分打出11：0小高潮，滿貫林俊光外線博得罰球，半場滿貫34：49落後。

換邊後，南華依然控制戰局，其防守壓迫打法，加上惠龍兒鎮守籃底表現稱職，令全華班迎戰的滿貫打得相當吃力，一浪7：0攻勢拉開至56：34。蔡再懃等人嘗試外圍起手，無奈在對手嚴防下屢次投失，依然未能為球隊追近分數。南華其後換入余理洋，聯同朱亮外圍發炮，將差距進一步擴大至30分，提早進入垃圾時間。

最後一節，滿貫奮力反撲，惟分差太大，南華此節再得20分，最終以95：57大勝，取得11月9日的總決賽入場券。今場南華有朱亮、楊和、羅意庭、余理洋及陳張敏得分上雙，其中朱亮得全場最高20分；滿貫方面，蔡再懃得全隊最高9分。